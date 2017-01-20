Samsung Galaxy S8 Resmen Onaylandı

Aylardır Samsung Galaxy S8 sızıntıları ile dolu bir gündem takip ediyoruz. Tüm bu haberler Samsung Galaxy S8'in neredeyse "uğrunda ölünecek" bir telefon olduğunu işaret ediyordu. Sızıntıları tek tek onaylamayan ama cihazın varlığını ispatlayan yeni bir belge internete sızdı.

Apple ile 2017 yılında çok büyük rekabete girmesi beklene Galaxy S8'i onaylayan bazı özellikleri bu yayınlanan bir raporda toplandı. Galaxy S7 modellerinin başarısını devam ettirmeye çalışacak ancak bunun yanı sıra Galaxy Note 7 felaketini unutturacak olan telefonun var olduğuna dair bir belge, Forbes üzerinde şöyle sıralandı. Yine de bu liste beklentilerinizi karşılayacak özelliklerden bahsetmiyor. Listeye baktığınızda, sadece böyle bir telefonun var olduğunu anlayabiliyor ama teknik özelliklerini göremiyorsunuz. Bu da Samsung'un telefon hakkında ser verip sır vermeyeceğinin bir işareti elbette.

Hakkında bir sürü spekülasyon yapılan telefonun teknik özelliklerinin bu kadar erken yayınlanması Samsung'a prestij kazandırırken, pazarda rekabet açısından sıkıntı yaratabilir. Bu yüzden Samsung şimdilik telefonun fiziki olarak varlığını ispat etmek istemiş.

Samsung Galaxy S8 Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy S8'in Çıkış Tarihi Hakkında Yeni İddia

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