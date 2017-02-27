Samsung Galaxy S8 Resmi Tanıtım Tarihi Duyuruldu!

Samsung, hakkında arka arkaya yeni söylentiler çıkan Galaxy S8'nin tanıtılacağı, Galaxy S8 özellikleri, Galaxy S8 çıkış tarihi ve Galaxy S8 fiyatı gibi bilgilerin paylaşılacağı etkinlik için tarih verdi. Hatırlanacağı üzere Samsung, Note 7 faciası ile tarihindeki en karanlık günleri yaşamıştı. Bu telefonlarda ortaya çıkan batarya problemi nedeniyle telefon bir kere piyasadan geri çekilmiş, ardından tekrar satışa sunulmuştu. Fakat bu eylem de problemi çözmemiş yine patlayan Note 7 telefonlarla karşılaşmıştık. Bu sefer Samsung 2. kere Note 7 telefonları piyasadan toplatmış ve satışını temelli durdurmuştu. Bu olaydan sonra Samsung'un bütün kaynaklarını Galaxy S8 veya yeni Note telefona yönlendirerek bu utanç verici olayı unutturmaya çalışması bekleniyordu.

Samsung, geleneksel olarak yeni Galaxy telefonları MWC etkinlikleri sırasında tanıtıyordu. Fakat bu sene Galaxy telefonlar MWC 2017'yi es geçti. Samsung bunun yerine Galaxy Tab 3 tabletini, Galaxy Book'u ve yeni sanal gerçeklik sistemini tanıttı. Bütün bu bilgi paylaşımlarının yanısıra özel bir Galaxy etkinliğinin de tarihi verildi. Paylaşılan görselde bir Galaxy telefonun hatlarını içeren bir görsel, "Unbox your phone" yani telefonunun kutusunu aç mesajı ve 29 Mart 2017 tarihi yer alıyor. Bu da bize Samsung'un yeni bir telefon tanıtacağının kesin bilgisini vermiş oluyor.

Tanıtılacak telefon çok büyük ihtimalle Galaxy S8 (Galaxy S8 Edge de aynı anda tanıtılabilir) olacak. Alternatif bir durum olarak yeni Note telefonla da karşılaşabiliriz.

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