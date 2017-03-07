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Samsung Galaxy S8 Serisinin Çıkış Tarihi Ertelendi

Samsung Galaxy S8 Serisinin Çıkış Tarihi Ertelendi

Şubat ayınınj 27'sinde Samsung Galaxy S8 Resmi Tanıtım Tarihi Duyuruldu! Haberimizdeki önemli bir detay değişti.

Sözüne oldukça güvenilen Twitter sızıntı casusu Evan Blass'ın son bildirdiği habere göre Galaxy S8 ve Galaxy S8+ cihazların çıkışı bir hafta kadar ertelenerek 28 Nisan olarak yeniden belirlendi. Bu gecikmenin sorumlusu olarak DigiTimes teknoloji haberleri sitesi, Tayvan menşeli yonga üreticisinin 10nm FinFet işlemcileri yetiştiremiyor olmasını işaret ediliyor.

 Samsung Galaxy S8 Serisinin Çıkış Tarihi Ertelendi

Samsung Galaxy S8 Plus'ın 6.1 inç (kıvrımlı) / 6.2 inç (tam dikdörtgen) Quad HD+ Süper AMOLED ekrana sahip olacağı konuşuluyordu. Öte yandan, Samsung Galaxy S8'de 5.7 inçlik aynı tasarıma ve özelliklere sahip bir ekranla geçek. Her iki cihaz Exynos 9 serisi ve Snapdragon 835 işlemcilerle paketlenecekler. Bu işlemcilerin gecikmenin esas sebebi olduğu düşünülüyor.

Ancak son aldığımız bu duyumla Samsung Galaxy S8 serisi için sabrımızı biraz daha zorlayacağımız ortaya çıkmış oldu. 

Samsung Galaxy S8 Böyle Görünecek!

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Yazar: - 07.03.2017

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