Samsung Galaxy S8, Üreticinin Şimdiye Kadar Yaptığı En Önemli Cihaz mı?

BBC'nin yayınladığı bir rapora göre Samsung Galaxy S8 ürün bandı, üreticinin şimdiye kadar önemli cihaz gibi tanıtılsa da durum o kadar basit değil.

Rapora göre, Samsung Galaxy S8, üreticinin piyasada kendi adına gerçekleştireceği en büyük pazarlama denemelerinden biri ve en önemlisi. Rapor Galaxy Note 7'lerin de üreticinin en önemli cihazlarından biri olduğuna dikkat çekiyor, ancak inanılmaz başarısızlıklarla sonuçlandığını da yadsımıyor. Zaten bu başarısızlık cihazın her hangi bir sıralamaya girmesine de izin vermiyor ve onu teknoloji tarihine gömüyor.

Samsung Galaxy S8 bu sene Note 7 başarısızlığının hemen üzerine çıkan yeni amiral gemisi olması dolayısıyla elbet en önemli cihaz konumuna otomatik olarak geçiyor. Çünkü Note 7 artık tüm önemini kaybetmiş, hatta yeni nesil telefonlar üzerinde de onarılması güç bir leke bırakmış durumda.

Note 7'nin yaşadığı tüm sıkıntılar Samsung'u milyonlarca dolar zarar uğratırken, Samsung yöneticisinin rüşvet vermekten tutuklanması da kullanıcıların yüreğine şüpheler düşürdü. Samsung Galaxy S8 ailesi şimdi hem en iyi, en yenilikçi, en güvenilir, kullanıcılarda itimat uyandıracak özellikleri bünyesinde toplamak zorunda. En önemlisi de ikna kabiliyetini son derece iyi kullanmak, tabir yerindeyse; taşı gediğine koymak durumunda.

Bu yüzden Galaxy S8 üretim bandındaki ürünlerin, Samsung'un şimdiye kadar ürettiği en önemli modeller olarak kabul etmek hiç de yanlış değil.

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