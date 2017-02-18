Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Fiyatı ve Renk Seçenekleri Belli Oldu

Tanıtım tarihine bir aydan daha uzun bir süre olan Samsung Galaxy S8 için neredeyse hergün yeni bir detay ortaya atılıyor. Resmi tanıtımdan önce Samsung’un iddialı amiral gemisi hakkında hemen hemen tüm detaylar gün yüzüne çıktı. Yeni sızan bilgilerle beraber Samsung Galaxy S8’in renk seçenekleri ve fiyatı hakkında da detaylar gün yüzüne çıktı.

Samsung’un merakla beklenen akıllı cihazı Galaxy S8’in, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus olarak iki farklı cihaz şeklinde tanıtılması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Samsung Galaxy S8, SM-G950 model numarasıyla üretilirken, Galaxy S8 Plus’ın model numarası ise SM-G955. Son olarak ortaya çıkan detaylara bakıldığında Galaxy S8’in siyah, altın ve orkide grisi olmak üzere üç farklı renk opsiyonu olması bekleniyor. Ancak bu üç renk opsiyonundan fazlası olması da ihtimal dahilinde. Galaxy S8’in fiyatına dair detaylar ise Ukrayna para birimi olan Grivna cinsinden ortaya atıldı. Ancak dolar cinsine çevrildiğinde Galaxy S8’in fiyatı 950 dolar civarında iken Galaxy S8’in fiyatı ise yaklaşık 1050 dolar görünüyor. Ülkelere göre fiyat farkı elbette olacaktır ancak Galaxy S8 fiyatlarının kabaca bu seviyelerde olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S8’in resmi tanıtımının 29 Mart günü New York’ta bir etkinlikte yapılması bekleniyor. Ancak bu tarihe kadar akıllı cihaz ile ilgili daha çok detayın ortaya çıkması tahmin ediliyor.

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