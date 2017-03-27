Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus AnTuTu Raporları Yayınlandı

Mobil platformlar üzerinde çeşitli performans testlerinin yapılmasını sağlayan AnTuTu, yayınladığı görseller ile Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+ modellerinin özelliklerinin bir kısmını ortaya çıkardı.

AnTuTu testlerinde Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerinin kod isimleri ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Samsung Galaxy S8'in SM-G950F ve G950U olmak üzere iki farklı modelinin olacağı öğrenilirken, SM-G950F kod isimli olan Exynos 8895 işlemci kullanılacağı, G950U isimli modelde de Snapdragon 835 tercih edileceği de görülmüş oldu. Bununla birlikte Samsung Galaxy S8+ için de aynı taktiği uygulayacak olan şirketin, bu modelde de SM-G955F ve 955U kod adlarını tercih ettiği öğrenildi. Samsung Galaxy S8+ modelinde de SM-G955F'de Exynos 8895 ve 955U modelinde Snapdragon 835 kullanılacağının altı çizildi.

Samsung Galaxy S8 Özellikleri

İşlemci: Exynos 8895 ya da Snapdragon 835

GPU: Adreno 540

Ekran Çözünürlüğü: 1080x1920

Ön Kamera: 8MP

Arka Kamera: 12 MP, f/1.7 diyafram, çift-piksel otofokus, OIS ve 4K kayıt

Bellek: 4GB

Depolama alanı: 64GB

Samsung Galaxy S8+ Özellikleri

İşlemci: Exynos 8895 ya da Snapdragon 835

GPU: Adreno 540

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2220

Ön Kamera: 8MP

Arka Kamera: 12 MP, f/1.7 diyafram, çift-piksel otofokus, OIS ve 4K kayıt

Bellek: 4GB

Depolama alanı: 64GB

Amerika Birleşik Devletleri'nde patent davaları sebebiyle Snapdragon 835 tercih etmesi beklenen Samsung'un diğer bazı bölgelerde kendi ürettiği Exynos 8895 ile piyasaya çıkacağı daha önce açıklanmıştı. En az Snapdragon 835 kadar güçlü olan bu işlemcilerin, diğer modellerden farklı performans sunmayacaklarının da altı çizildi. Tüm bunlarla birlikte iki telefonun da Android 7.0 kullanacağı yine AnTuTu testlerinde dikkat çekti. Telefona dair diğer tüm ayrıntları görmek için hemen aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz:

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Tüm Ayrıntıları Ortaya Çıktı