Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Bataryası Sızdırıldı

Potansiyel akıllı telefon müşterilerinin cihaz seçerken dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden biri de pildir. Akşam eve dönene kadar şarjınız gitmiyorsa, en son ve en ileri teknolojiye sahip akıllı telefona sahip olmanın hiçbir faydası olmaz, öyle değil mi? Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın da bataryası oldukça merak ediliyor. Yeni gelen bilgiler ise bize Samsun Galaxy S8 ve S8 Plus'ın bataryası hakkında bilgiler veriyor.

Güney Kore'de yayın yapan Android Soul'un haberine göre, Samsung Galaxy S8'in bataryası 3.000 mAh, Galaxy S8 Plus'ın ise 3.500 mAh olabilir. Ancak burada bir sıkıntı var; küçük bir kıyas yapmak gerekirse, Samsung Galaxy S7 ile bataryası aynıyken, Galaxy S7 Edge'e kıyasla pil 100 mAh daha düşük. Yani yeni gelen bir cihazda daha düşük bir batarya olması akla pek yatmıyor.

Android Soul'un haberinde ayrıca, söylenen pil ömrünü doğrulayan, bir Samsung yetkisine ait olduğu iddia edilen rakamlar da veriliyor. Bizim bunu doğrulama imkanımız olmadığından maalesef yeterince sorgulama yapamıyoruz. Açıkçası bir Samsung yetkilisinin pil boyutları hakkında özgürce konuşması ve iki Galaxy S8 modelinin olması şüphe uyandırıyor.

Her durum için söyleyecek çok sözümüz olmasına rağmen, bu iddia için altını dolduracak nedenler bulamıyoruz. Samsung'un Mart ayındaki resmi duyurusunu beklemekten başka çaremiz yok. Peki bu pil boyutları sizin aklınıza yattı mı?

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