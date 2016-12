Samsung Galaxy S8 Yapay Zekasına Google Çelmesi

Bir süre önce Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’in Bixby adı verilen bir sanal asistan alt yapısıyla piyasaya çıkacağını duyurmuştuk.

Bir süredir bu tip bir söylenti internette dolaşıyor, Güney Koreli üreticinin yeni amiral gemisinin sanal asistana hatta Siri’ye benzer bir sisteme sahip olacağı haberleri ortalıkta uçuşuyordu. Aslında bu haberler bizi çok şaşırtmamıştı, çünkü bundan bir süre önce Samsung’un, Apple’ın Siri’sini geliştiren Viv Laboratuvarları’nı satın aldığı da gündeme gelmişti.

Ancak bugün, yeni bir gelişme ile Samsung Galaxy S8 ailesinin her hangi bir sanal asistana sahip olamayacağını öğrendik. Bunun sebebi de Google ve Samsung arasında 2014 yılında yapılmış bir anlaşma. Bu anlaşma imzalandığı tarihten itibaren Samsung’un her hangi bir Android işletim sistemi barındıran cihazında sanal asistan olarak Google ürünlerinden farklı bir sistem kullanmasını geçersiz kılıyor. Yani Google Now ‘dan farklı olarak Samsung telefonlar 2024 yılına kadar farklı sanal asistanlar kullanamayacaklar.

Bu durumda hala yürürlükte olan bir anlaşma yüzünden Samsung Galaxy S8 cihazlarda Bixby sanal asistanını görmemiz mümkün olamayabilir.

