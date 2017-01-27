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Samsung, Galaxy S8'de Yapay Zeka Asistanı Olacağı Kesinleşti!

Samsung Galaxy S8 Yapay Zeka Uzmanı

Her şeyden önce, Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy S8'e Bixby adını taşıyan yeni bir sanal asistan geleceğini söyleyelim. Bu iddia çok kuvvetli ve sızdırılan bilgilerde de sıkça dile getiriliyor. İşte bunu destekleyecek bir bilgi de Samsung'dan geldi. Güney Kore merkezli şirket, web sitesinde Bixby'a referans gösterdi ve yapay zeka alanını geliştirmek için Google ile işbirliğinin ötesinde bazı imalarda bulundu. 

Tüm bu örnekler sizlere yeterli gelmiyorsa, Galaxy S8'in yeni bir sanal asistan ile birlikte geleceğini Samsung İş İlanları üzerinden değerlendirelim. Samsung'un iş ilanlarında yer alan "Ana Program Yöneticisi" pozisyonu her şeyi açıklıyor. Pozisyonun görev tanımına göre, "Hizmet Yönetimi Platformu'nun yeni yeteneklerinde kararları şekillendirin. Galaxy S8'de Samsung'un yaklaşmakta olan yapay zeka asistanının kontrolünü ve dağıtımını sağlayın" ifadeleri yer alıyor.

Eğer bu da Galaxy S8'in bir sanal asistana sahip olacağını kanıtlamıyorsa, daha ne kanıtlar bilemiyoruz. Gelmesi beklenen Bixby'ın (ya da adı her neyse) standart bir ses asistanından fazlası olması bekleniyor. En son sızdırılan bilgilere göre, kamera üzerinden nesneleri tanıyan bir sistem dahi olacağını söyleniyor.

Her ne olursa olsun, Samsung Galaxy S8'in 29 Mart tarihinde tanıtılması bekleniyor. Resmi bilgiler gelmeden önce bu bilgilerin çok değerli olduğunu unutmayalım.

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Samsung Galaxy S8'in Fotoğrafı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 27.01.2017

Samsung, Galaxy S8'de Yapay Zeka Asistanı Olacağı Kesinleşti! İçin Yorum Yaz

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