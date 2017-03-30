?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilSamsung Galaxy S8'in Bixby Sanal Asistanı Bir Süre Avrupa'ya Uğramayacak

Samsung Galaxy S8'in Bixby Sanal Asistanı Bir Süre Avrupa'ya Uğramayacak

Bixby Sanal Asistanı Bir Süre Avrupa'ya Uğramayacak

Samsung Galaxy S8 28 Nisan'dan itibaren Avrupa'da raflara yerleşecek. Samsung Galaxy S8 lansmanında tanıtılan her şey cihazlarla beraber gelecek olsa da Bixby sanal asistanı ilk çıkışında Avrupa'da hizmet vermeyecek.

Galaxy S8 ve S8+ tanıtımı dün yapıldı, İngiltere'de de New York'taki lansmanla aynı saatlerde eş zamanlı olarak yapılan tanıtımda tek bir detay Samsung severleri üzdü. Galaxy S8 ve S8+ cihazları 28 Nisan'da piyasaya çıkar çıkmaz Avrupa ülkelerinde Bixby sanal asistan desteği sağlamayacaklar.

Bunun sebebi İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve birçok Avrupa lisanının henüz sanal asistana uygulanmamış olması. Samsung'a göre farklı lisanların Bixby ile bütünleşebilmesi için aylar gerekiyor. Bu işlem öyle kolay bir işlem değil.

Bixby'e ait olan buton, Avrupa'da şimdilik ikinci bir "home" tuşu olarak işlev görecek. Avrupalı kullanıcılar, oldukça pahalı telefonlar olan Galaxy S8 ve S8+ cihazların uzun süre Bixby özelliğinden mahrum kalmayı çok da sıcak karşılamamış olmalılar. Yakında şikâyetler başlar diye düşünüyoruz.

Samsung Galaxy S8 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Samsung Galaxy S8'in En İyi 5 Özelliği

Editöre Yaz:
Yazar: - 30.03.2017

Samsung Galaxy S8'in Bixby Sanal Asistanı Bir Süre Avrupa'ya Uğramayacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

İşte iPhone'larda Olmayan Samsung Galaxy S8 Özellikleri İşte iPhone'larda Olmayan Samsung Galaxy S8 Özellikleri Samsung Galaxy S8 ile birlikte Galaxy S8 Edge Plus, Unpacked 2017 etkinliğinde tanıtıldı. Türkiye saatiyle dün saat 18 gibi başlayan lansmanda…
Otomobillere Nisan Ayında Zam Geliyor! Otomobillere Nisan Ayında Zam Geliyor!2017 yılının Kasım ayında ÖTV zammı ile birlikte fiyatları yüzde 5 ile 15 arasında artan otomobillerin, Nisan 2017 itibarıyla kur farkı zammıyla… Samsung Galaxy S8 Masaüstü Bilgisayar Görevi de Görecek Samsung Galaxy S8 Masaüstü Bilgisayar Görevi de GörecekGüney Koreli teknoloji devi Samsung'un bugün yaptığı dtanıtımla Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus ortaya çıktı. Heyecan verici özellikler barındıran…
Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı Samsung Galaxy S8 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ