Samsung Galaxy S8'in Bixby Sanal Asistanı Bir Süre Avrupa'ya Uğramayacak

Samsung Galaxy S8 28 Nisan'dan itibaren Avrupa'da raflara yerleşecek. Samsung Galaxy S8 lansmanında tanıtılan her şey cihazlarla beraber gelecek olsa da Bixby sanal asistanı ilk çıkışında Avrupa'da hizmet vermeyecek.

Galaxy S8 ve S8+ tanıtımı dün yapıldı, İngiltere'de de New York'taki lansmanla aynı saatlerde eş zamanlı olarak yapılan tanıtımda tek bir detay Samsung severleri üzdü. Galaxy S8 ve S8+ cihazları 28 Nisan'da piyasaya çıkar çıkmaz Avrupa ülkelerinde Bixby sanal asistan desteği sağlamayacaklar.

Bunun sebebi İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve birçok Avrupa lisanının henüz sanal asistana uygulanmamış olması. Samsung'a göre farklı lisanların Bixby ile bütünleşebilmesi için aylar gerekiyor. Bu işlem öyle kolay bir işlem değil.

Bixby'e ait olan buton, Avrupa'da şimdilik ikinci bir "home" tuşu olarak işlev görecek. Avrupalı kullanıcılar, oldukça pahalı telefonlar olan Galaxy S8 ve S8+ cihazların uzun süre Bixby özelliğinden mahrum kalmayı çok da sıcak karşılamamış olmalılar. Yakında şikâyetler başlar diye düşünüyoruz.

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