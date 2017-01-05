Samsung Galaxy S8'in Çıkış Tarihi Hakkında Yeni İddia

Koreli şirketin merakla beklenen yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S8 için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer de telefonun mart ayında üretime başlayacağı ve 18 Nisan itibariyle satışa sunulacağı söylendi.

Samsung'un Note 7 ile yaşadığı hayal kırıklığını gidermek için canla başla çalıştığını daha önce öğrenmiştik. Şirket yeni cihazının ilginç özellikleri bulunan ve bütün kullanıcıları etkilemeyi başaracak bir telefon olmasını planlıyor. Samsung Galaxy S8 ile pazardaki gücünü tekrar kazanmak isteyen Samsung'un yeni telefonunu nisan ayında piyasaya süreceği dedikoduları ortada dolaşıyor.

Güney Kore'nin güçlü yayın organlarından bir tanesi olan ESEN tarafından elde edilen bilgire göre; Samsung Galaxy S8'in seri üretimi mart ayında başlayacak. İlk etapta 10 milyon adet üretilmesi planlanan telefon, 18 Nisan itibariyle de raflardaki yerini alacak ve Dünya çapında satışına başlanacak.

Telefonun duyurusunun yapılacağı merkez olarak, şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2017 gösteriliyor. Samsung'un şubatta yapacağı açıklamanın ardından nisan itibarıyla da telefonu satışa sunması bekleniliyor. Merakla beklenen bu telefona dair daha önce ortaya atılan bilgileri ise hemen aşağıdaki diğer haberlerimizden bulmanız mümkün:

Galaxy S8'i Bilgisayar Gibi Kullanabilmemiz Mümkün Olabilir

Galaxy S8 Dedikodularında Bugün: Cihazda Fiziksel Tuşlar Olmayacak

Samsung Galaxy S8 Cihazlar 8 GB RAM ile Gelebilir