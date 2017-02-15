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Samsung Galaxy S8'in Çıkış Tarihi MWC 2017'de Açıklanacak

Samsung Galaxy S8 Çıkış Tarihi

Samsung'un Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2017'de Galaxy S8'i duyurmayacağını zaten biliyoruz. Teknoloji devi, amiral gemisini 29 Mart tarihinde New York'ta gerçekleştireceği bir etkinlikte tanıtacak. Ancak, lansmanın ne zaman yapılacağını öğrenmek için daha fazla beklemek zorunda kalmayacağız gibi görünüyor. Hankyung'dan gelen bir habere göre, Samsung Galaxy S8'in resmi çıkış tarihi MWC 2017'de duyurulacak.

Şirketin MWC 2017'de Galaxy Tab S3'ü duyuracağına dair güçlü söylentiler var. Buna ek olarak Samsung, bu etkinlik sırasında Galaxy S8'in çıkış tarihini de açıklayacak. Henüz kesinleşmemekle birlikte, Samsung'un bir dakika süren bir fragman ile bize Samsung Galaxy S8 hakkında bir şeyler izleteceğine dair de bilgiler geliyor.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile ilgili en güçlü veriler, pazardaki ilk Snapdragon 835 destekli akıllı telefonlardan ikisi olacağı ve bunların kıvrımlı Super AMOLED ekrana sahip olacağı yönünde birleşiyor. Ayrıca, Samsung'un kendi dijital asistanı Bixby ve Home tuşu olmayan bir dokunmatik ekran geleceği de konuşuluyor. 

Sizce Samsung, MWC 2017'de bir sürpriz yapar mı?

Samsung Galaxy S8'in Muhteşem Tasarımları Ortaya Çıktı!

Büyük Ekranlı Samsung Galaxy S8'in Logosu Sızdırıldı

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Yazar: - 15.02.2017

Samsung Galaxy S8'in Çıkış Tarihi MWC 2017'de Açıklanacak İçin Yorum Yaz

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