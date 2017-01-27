Samsung Galaxy S8'in Fotoğrafı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

MWC 2017 yaklaşırken her yıl olduğu gibi amiral gemileri hakkında birçok sızıntı gelmeye başladı. Venture Beat'in güvenilir kaynağı Evan Blass, Samsung Galaxy S8'in şimdiye kadar gördüğümüz en iyi fotoğrafını yayınladı. Diğer yandan verdiği bilgilerde daha önce bildiğimiz ayrıntıların yanında, cihazın çıkış tarihini de içeren bazı veriler yer aldı.

Evan Blass, cihazların arkasında, kameraya bitişik olan bir yerde, Note 7'de kullanılan iris tarayıcısının uygulanacağını onaylıyor. Diğer yandan her iki boyutunda da kavisli ekran kullanacak olan Samsung, bu sefer "Edge" ekini de telefondan çıkaracak. The Guardian'ın daha önce duyurduğu gibi Galaxy S8, 5.8 inç ve 6.2 inçlik ekranlara sahip olacak. Evet, bu iki ekran boyutları cihazın Note 7'den daha büyük olacağını gösteriyor.

Blass, Samsung'un önceden sızdırılmış görüntülerinin aksine, bu sızdırılan görüntüde cihazların önüne bir logo bile koymadığını ifade ediyor. Bir prototip olduğunu düğündüğümüz bu görselde, bir ayrıntının da doğrulandığını görüyoruz: kulaklık girişi!

Sızdırılan diğer bilgilerde, her iki cihazda da Snapdragon 835 (bölgeye bağlı olarak yeni 10nm Exynos işlemcide olabilir) bulunuyor. İşlemcilerin yüzde 11 daha hızlı, yüzde 23 grafik ve yüzde 20 daha az pil kullanması öngörülüyor. Bu sonuçlar oldukça iyi, çünkü büyük ekranlı olmasına rağmen cihazların birinde 3000 mAh ve 3500 mAh'lik piller bulunacak.

Samsung Galaxy S8'in özelliklerinden birinin 4 GB RAM olacağı konusunda görüş birliği var. Fakat varsayılan depolama alanının 64 GB'a artırıldığı belirtiliyor. Selfie kamerasının 5 ile 8 megapiksel arasında olacağı, arka kameranın ise 12 megapiksel olacağı konuşuluyor. Tabii çözünürlük sadece denklemin bir parçası ve Samsung'un donanım üzerinde başka ne gibi iyileştirmeler yapacağını henüz bilmiyoruz.

Samsung Galaxy S8 ile birlikte, Samsung'un yeni sanal asistanı Bixby'ı da ilk kez görebiliriz. Ayrıca, cihazlarda "görsel arama fonksiyonuna" izin veren bazı nesne tanıma parçaları da yer alacak.

Daha önce duyurulduğu gibi Samsung Galaxy S8, MWC 2017'de tanıtılmayacak. Bunun yerine 29 Mart'ta düzenlenecek bir etkinlikte Galaxy S8'in tanıtılması bekleniyor. Diğer yandan telefonların 21 Nisan'da piyasaya sürüleceği konusunda da yoğun söylentiler var. Samsung, Note 7 faciasından sonra temkinli davranmak istiyor olabilir.

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Samsung Galaxy S8 Resmen Onaylandı