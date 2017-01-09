Samsung Galaxy S8'in Hedefi 60 Milyon Satış!

Endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre, Güney Kore'den bir rapor bugün Samsung'un Galaxy S8 için 60 milyon adetlik bir sevkiyat hedefine odaklandığını bildirdi. Şirket, çeşitli tedarikçilerden 60 milyon adet parça tedarik etmelerini istedi ve bu da piyasayı kızıştırdı.

Bu sevkiyat haberi doğruysa, Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisine çok güvendiğini gösteriyor. Zira 60 milyonluk bir sevkiyat, önceki amiral gemisi telefonların toplam sevkiyatından oldukça yüksek. Bunu somutlaştırırsak, Galaxy S5 ve S6'nın 45 milyon adet, Galaxy S7'nin de 48 milyon adet çıkarıldığını söylemeden geçmeyelim.

İşin ilginç yanı, Samsung'un Mart ayından Nisan ayı ortasına kadar Samsung Galaxy S8'in piyasaya sürülme tarihini de ertelediği de iddia ediliyor. Yakın bir zamanda çıkan bir başka raporda da, yeni amiral gemisinin 18 Nisan'da piyasaya çıkacağını iddia ediyor.

Raporlar Samsung'un Mart ayında Galaxy S8'in seri üretimine başlayacağını ve her ay yeni amiral gemisinden 5 milyon adet piyasaya süreceğini gösteriyor. Bazı analistler ise, akıllı telefon pazarının git gide doymuş hale gelmesi nedeniyle 60 milyon adetlik sevkiyatı karşılayamayacağını düşünüyor. Çinli rakiplerden gelen hamleler, Samsung'u epey zorlayacak gibi...

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