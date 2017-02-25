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TamindirHaberMobilSamsung Galaxy S8'in Kayıt Sayfasından Bir Görsel Paylaşıldı

Samsung Galaxy S8'in Kayıt Sayfasından Bir Görsel Paylaşıldı

Samsung Galaxy S8

2017 yılının en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S8, hakkında ortaya çıkan sızıntılar ile uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. En son gerçek olduğu iddia edilen görüntülerinin sızdırıldığı Samsung Galaxy S8’in şimdide kayıt sayfasından bir görsel paylaşıldı. Twitter’dan yapılan paylaşım alışıldığı gibi yine Evan Blass imzası taşıyor.

Samsung Galaxy S8’in teknik özelliklerine ilişkin bu zamana kadar hemen hemen tüm detaylar gün yüzüne çıkarılmıştı. Son birkaç haftadır da Galaxy S8’in gerçek fotoğrafları kamuoyuna sızdırıldı. Genellikle bu görseller, Galaxy S8 ile ilgili birçok bilgiyi sızdıran Evan Blass tarafından paylaşıldı. Son olarak yine Evan Blass tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda merakla beklenen amiral gemisinin kayıt sayfasından bir görsel yer aldı. “Unbox Your Phone” yani “Telefonunun Kutusunu Aç” başlığının göze çarptığı görselde Galaxy S8 ile ilgili son gelişmeleri önceden öğrenebilmek adına kayıt olunabileceği belirtiliyor. Ayrıca görselin yazı kısmı telefonun kavisli köşeleri ile çerçevelenmiş durumda. Evan Blass tarafından önceden paylaşılan bu kayıt sayfasının kısa bir süre içinde erişime açılması bekleniyor.

Görünen o ki Samsung Galaxy S8, resmi tanıtım tarihine kadar gündemden düşmeyecek. Telefon hakkında yapılan paylaşımların da devamı gelebilir. Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S8’in MWC 2017 etkinliğinde tanıtılmayacağını da hatırlatalım. Amiral gemisinin 29 Mart tarihinde duyurulması ihtimaller dahilinde.

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Yazar: - 25.02.2017

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