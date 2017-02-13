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Samsung Galaxy S8'in Muhteşem Tasarımları Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S8'in Ayrıntılı Tüm Görüntüleri Sızdırıldı

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız Samsung Galaxy S8 Plus'ın logosu sızdırıldı haberinin ardından, yeni bilgilerin gelmesi de gecikmedi. Şimdiye kadar Galaxy S8'in sayısız görüntüsünü gördük ama bugün yayınlanan bazı yeni görüntüler, Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisinin tasarımını ortaya çıkarıyor. Üstelik sızdırılan bu görüntüler o kadar gerçekçi görünüyor ki, hakkında şimdiye kadar yazdığımız bütün söylentilere olan uyumluluğu ile dikkat çekiyor.

Bu yeni görüntülerde Home tuşunun olmadığını ve hem Galaxy S8'in hem de Galaxy S8 Plus'ın kıvrımlı ekrana sahip olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca, parmak izi sensörü kameranın yanına arka tarafa yerleştirilmiş ve sızdırılan bilgilerin aksine 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Fotoğrafların canlılığı eminim sizi de çok şaşırtacak, çok vakit kaybetmeden sizlerle paylaşalım:

Galaxy S8 -1

Aşağıdaki fotoğrafta hoparlörler ve USB Type-C olduğunu görüyoruz:

Galaxy S8 -2

Burada da parmak izi sensörünün kameranın yanında olduğu görülüyor:

Galaxy S8 -3

Telefonun ön ve arka yüzü:

Galaxy S8 -4

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus:

Galaxy S8 ve S8 Plus

Samsung Galaxy S8 kulaklık girişi:

Galaxy S8 Kulaklık Girişi

Samsung Galaxy S8 renk seçenekleri (birini manşet fotoğrafında paylaştık):

Galaxy S8 Kırmızı Renk

Galaxy S8 Mavi

Galaxy S8 Yeşil

Galaxy S8 Uzay Grisi

Bu tür tasarımlar, gerçek tasarımın tamamını ortaya koyamasalar bile, bizi neyin beklediğine dair önemli mesajlar veriyor. Siz bu tasarımları nasıl buldunuz?

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Bataryası Sızdırıldı

Samsung Galaxy S8 Çıkış Yapmadan Çalışır Halde Görüntülendi

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Yazar: - 13.02.2017

Samsung Galaxy S8'in Muhteşem Tasarımları Ortaya Çıktı! İçin Yorum Yaz

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