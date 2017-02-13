Samsung Galaxy S8'in Muhteşem Tasarımları Ortaya Çıktı!

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız Samsung Galaxy S8 Plus'ın logosu sızdırıldı haberinin ardından, yeni bilgilerin gelmesi de gecikmedi. Şimdiye kadar Galaxy S8'in sayısız görüntüsünü gördük ama bugün yayınlanan bazı yeni görüntüler, Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisinin tasarımını ortaya çıkarıyor. Üstelik sızdırılan bu görüntüler o kadar gerçekçi görünüyor ki, hakkında şimdiye kadar yazdığımız bütün söylentilere olan uyumluluğu ile dikkat çekiyor.

Bu yeni görüntülerde Home tuşunun olmadığını ve hem Galaxy S8'in hem de Galaxy S8 Plus'ın kıvrımlı ekrana sahip olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca, parmak izi sensörü kameranın yanına arka tarafa yerleştirilmiş ve sızdırılan bilgilerin aksine 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Fotoğrafların canlılığı eminim sizi de çok şaşırtacak, çok vakit kaybetmeden sizlerle paylaşalım:

Aşağıdaki fotoğrafta hoparlörler ve USB Type-C olduğunu görüyoruz:

Burada da parmak izi sensörünün kameranın yanında olduğu görülüyor:

Telefonun ön ve arka yüzü:

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus:

Samsung Galaxy S8 kulaklık girişi:

Samsung Galaxy S8 renk seçenekleri (birini manşet fotoğrafında paylaştık):

Bu tür tasarımlar, gerçek tasarımın tamamını ortaya koyamasalar bile, bizi neyin beklediğine dair önemli mesajlar veriyor. Siz bu tasarımları nasıl buldunuz?

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Bataryası Sızdırıldı

Samsung Galaxy S8 Çıkış Yapmadan Çalışır Halde Görüntülendi