Samsung Galaxy S8'in Parmak İzi Sensörü Kameranın Yanında Mı Olacak?

Geçtiğimiz dönemlerde çıkan söylentilere göre, Samsung Galaxy S8'de home düğmesinden vazgeçiliyor. Yani soru şu: Parmak izi sensörü nereye gidiyor?

Son zamanlarda Galaxy S8 ile ilgili pek çok bilgi geliyor. Telefonun tanıtımı yaklaştıkça bu tip bilgilerin gelmesi normal; ama bilginin güvenilirliği ve doğru olabilme ihtimalini iyi ayırt etmek gerekiyor. Parmak izi sensörü konusunda da sızdırılan bilgilerde, Samsung'un arka yüzüne sensör yerleştireceği, ancak telefonun orta kısmına değil de, kamera merceğinin yanına alacağı düşünülüyor.

Bazılarınızın bunun doğru olmadığını umduğuna eminim. Açıkçası şimdilik onaylamış bir bilgi de yok. Galaxy S8'e ait olduğu söylenen bir telefon kılıfı, kameranın yanına yerleştirilen bir parmak izi sensörü "teyit" ediyor. Aşağıdaki fotoğrafta görebilirsiniz:

Samsung Galaxy S8'de bir parmak izi sensörü ve iris tarayıcı beklediğimiz doğru, fakat kameranın yanına alınan bir parmak izi sensörü çok tepki alabilir. Telefonun duyurulmasına az bir zaman kaldı ve umuyoruz bu sefer S7/S7 Edge gibi başarılı bir telefon görürüz.

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