Samsung' Galaxy S8'in Sanal Asistanı Bixby, Objeleri de Tanımlayabilecek

Geleceğe yönelik teknolojilere telefonlarında yer vermeye özen gösteren Samsung, Siri'ye rakip olarak geliştirdiği ve Samsung Galaxy S8 ile tanıtacağı sanal asistanı Bixby ile cisimleri tanımlayabilecek.

Geçen sene Siri'nin üreticisi olan Viv Labs isimli bir şirketi satın alan Samsung, Galaxy S8'de kullanmaya başlayacağı Bixby ile sanal asistan altyapısında ezber bozacak özellikler kullanacak. SlashGear web sitesinde yayınlanan habere göre Bixby, Samsung Galaxy S8 ekranıyla görüntülenen objeleri de tanıyacak ve sınıflandırabilecek. Böylece ekrana tuttuğunuz her objenin satın alınıp alınmayacağını ya da arama yaparak hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz.

Aslında bu teknolojinin temeli tarayıcılarda uzun süredir kullanılan OCR (Optical Character Recognition) yapısıyla aynı mantığı taşıyor. Google'da OCR teknolojisini bu kadar detaylı olmasa da bazı Google uygulamalarında kullanıyor.

Şimdilik Bixby'nin obje tanıma yeteneği sınırlı olacak gibi görünüyor. Sadece tanıdığı objeleri e-ticaret sitelerinde sorgulayacak olan Bixby, gerçekten de söylenenlerin yarısını yapabilirse bile gelecekte oldukça farklı kulvarlarda sanal asistanların korkulu bir rakibi olabilir gibi görünüyor. Bu arada HARMAN ile iş birliğine giden Samsung, sanal asistanına gelecekte pek çok yetenek kazandırabileceğinin sinyallerini de veriyor. Samsung'u gelişmiş teknolojiler pazarında bir hayli öne taşıyacak olan HARMAN, amsung'un iddiası da güçlenmiş olacak. Bu şirketin teknolojileriyle birleşirse, Bixby'nin mobil sanal asistan sektöründe rakipsiz olması mümkün. Tabii Samsung Bixby'i oluşturmayı tamamlayabilirse.

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