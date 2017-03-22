Samsung Galaxy S8'in Yeni Videosu Ufkunuzu Genişletecek

Mart ayının 29'unda tanıtılacak olan Samsung Galaxy S8'in Güney Kore'de yayınlanan yeni tanıtım videosu tam 25 saniye kadar. Ancak bu sürede Samsung kullanıcılarına çok fazla şey vaat ediyor gibi görünüyor.

Haftalardır sızıntılar, dedikodular ve türlü haberlerle heyecanla beklenen Samsung Galaxy S8 cihazlar onaylanan tasarımının ardından hemen bir "teaser video" yayınladı. Tamamı 15 saniye kadar olan video "kısacık" uzunluğuna rağmen cihazın yeteneklerini son derece akıllıca özetliyor. Dolayısıyla beklentileri yine yüksek tutmayı da başarıyor.

Bu kusa video, birden sekize kadar bir geri sayımla başlıyor. Bir kapıya yaklaşan adam aslında Samsung Galaxy S8 kutusunu çok andıran bir kapıyı açarak arkasında bir evren olduğunu keşfediyor.

"Yeni Bir Başlangıç Tamamlandı" şeklinde bir slogana sahip olan bu video klasik bir yenilik sıralayan video olmaktan çok, tüm muhtemel yenilikler hakkında kullanıcıların hayal gücünü zorluyor.

Samsung Galaxy S8 Plus'ın Tüm Özellikleri

Qualcomm'un 10nm Snapdragon 835 işlemcisiyle piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy S8, geliştirilmiş VR teknolojisi kullanacak. Samsung Galaxy S8 Plus'ın 6.1 inç (kıvrımlı) / 6.2 inç (tam dikdörtgen) Quad HD+ Süper AMOLED ekrana sahip olacağı biliniyor. Samsung Galaxy S8 Plus 4G LTE desteğine de sahip olacak, arkadaki kameranın da 12 megapiksel olacağı artık bir sır değil. Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus, toza ve suya dayanıklılığı ifade eden için IP68 sertifikasına sahip olacaklar.

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