Samsung, Galaxy S9'un Üretimine Başladı

Güney Kore'den gelen yeni haberlere göre; Samsung, daha en geçtiğimiz günlerde duyurduğu Galaxy S8'i piyasaya sürmeden, bir sonraki telefonu Galaxy S9 üzerinde çalışmaya başladı.

İsmi verilmeyen kaynaklara dayandırılan haberlerde, Samsung'un yeni telefonları üzerinde çalışmaya başladığı belirtildi. Şirketin ar-ge takımının şimdiden geliştirmelere başladığı ve mart ayının sonundan itibaren Galaxy S9'un ekranı üzerinde bazı geliştirmelerin denendiği de söylendi. Eğer tüm bu söylentiler doğruysa, Samsung yeni telefonu için çok önceden çalışmalara başlamış oldu. Galaxy S8 için yılın yarısında çalışmaya başlayan üretici, yaklaşık 6 aylık bir geliştirme sürecinden sonra telefonu piyasaya sürülebilecek hale getirmişti.

Yine aynı kaynak, Galaxy S8'e dair bilgiler de verdi. Buna göre; şirket nisan ayının ortalarında Galaxy S8 ve S8 Plus'ın dağıtımına başlayacak. Dağıtımın başlamasının ardından geçecek yaklaşık bir aylık süreç içerisinde de telefonun diğer parçaları dağıtıcılara ulaştırılacak.

Henüz Samsung Galaxy S9 üzerinde çalışmalar çok yeni başladığı için daha fazla detay elimizde bulunmasa da çok yakın zaman sonra ilk bilgilerin yayılmaya başlayacağını da söyleyebiliriz. İyi bir Galaxy S8 satışının ardından, Samsung'un yine güçlü bir telefonla karşımıza çıkması muhtemel.

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