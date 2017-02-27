?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilSamsung Galaxy Tab S3 Özellikleri, Fiyatı Ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Tab S3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Tab S3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İspanya'nın Barcelona kentinde başlayan MWC 2017 etkinliğinde Samsung amiral gemisi konumundaki yeni tableti Galaxy Tab S3'ü resmi olarak tanıttı. Galaxy Tab S3 tanıtımıyla birlikte Galaxy Tab S3 özellikleri, Galaxy Tab S3 fiyatı ve Galaxy Tab S3 çıkış tarihi de belli oldu. Daha önceden Galaxy Tab S3 ile ilgili olarak çeşitli bilgiler sızdırılmıştı. Bu bilgilerden tabletin tasarımı ve teknik özellikleriyle ilgili olan kısmının doğru çıktığını, açıklanan resmi özelliklerle kıyaslama yaptığımızda görebiliyoruz. Galaxy Tab S3, Galaxy telefonlardan alışık olduğumuz üzere cam bir arka panel ile gelecek. 9.7" boyuta, 1536x2018 çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekranlı Galaxy Tab S3 aynı zamanda dünyanın ilk HDR video oynatmayı destekleyen tableti olacak.

Galaxy Tab S3'de Snapdragon 820 işlemci kullanılıyor. Qualcomm'un yeni duyurduğu Snapdragon 835 veya önceki nesil Snapdragon 821 işlemcilerin tercih edilmemiş olması biraz dikkat çekiyor. 4 GB RAM bulunduran tabletin ses kalitesine büyük özen gösterilmiş. Bu nedenle Galaxy Tab S3 üzerine 4 adet hoparlör yerleştirilmiş.

Galaxy Tab S3'e özel bir klavye de satışa sunulacak. Bu sayede tablet kolayca bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilecek:

Samsung Galaxy Tab S3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Galaxy Tab S3 çıkış tarihinin Mart ayı olacağı söyleniyor. Tabletin sadece WiFi destekleyen modeli Avrupa'da  679 €, WiFi + LTE destekleyen modeli ise 769 € fiyata sahip olacak. Dİlerseniz Galaxy Tab S3'ün tüm özelliklerine göz atalım:

Galaxy Tab S3 Özellikleri

Boyutlar ve Ağırlık 237.3 x 169 x 6 mm, 429 gr (WiFi) - 434 gr (WiFi+LTE)
Ekran 9.7" Super AMOLED, 1536x2048 çözünürlük, HDR video oynatma
İşlemci 4 çekirdekli Snapdragon 820 (2x2.15 GHz+2x1.6 GHz), Adreno 530 GPU
RAM 4 GB
Depolama 32 GB, 256 GB'a kadar microSD kart desteği
Arka Kamera 13 MP, f/1.9, otomatik odaklama, LED flaş, 4K 30 FPS video kaydı
Ön Kamera 5 MP, f/2.2, 1080p video kaydı
İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat
Bağlantı WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, Bluetooth, USB 3.1
Pil 6000 mAh değiştirilemez pil
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz

Samsung Yeni Oculus VR Setini Tanıttı

Samsung Galaxy S8 Resmi Tanıtım Tarihi Duyuruldu!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 27.02.2017

Samsung Galaxy Tab S3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Son Güncellemesi ile Kullanıcıları Küplere Bindiren WhatsApp'tan Geri Adım Sinyalleri Son Güncellemesi ile Kullanıcıları Küplere Bindiren WhatsApp'tan Geri Adım Sinyalleri İnternete sızan beta güncellemesi, WhatsApp'ın durum güncellemelerinden vazgeçtiğinin sinyallerini verdi. WhatsApp'in Snapchat ve Instagram'a oldukça…
Sony Xperia XZ Premium Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı Sony Xperia XZ Premium Özellikleri, Çıkış Tarihi ve FiyatıSony, Mobil Dünya Kongresi'nde insan gözünün göremediği hareketleri yakalayacak kadar gelişmiş kamerası, 4K HDR ekranı, yüksek dosya indirme… Xperia XA1, Düşük Fiyata Üst Sınıf Kamerasıyla Tanıtıldı Xperia XA1, Düşük Fiyata Üst Sınıf Kamerasıyla TanıtıldıSony Xperia ürün bandında, oldukça alışılagelmemiş bir kombinasyondan oluşan Xperia XA1 akıllı cihazı tanıtıldı. Xperia XA1, 720p çözünürlüklü…
Sony Xperia XZs Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı Facebook'ta Bir Canlı Yayın İntiharı Daha Yaşandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten