Samsung Galaxy Tab S3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İspanya'nın Barcelona kentinde başlayan MWC 2017 etkinliğinde Samsung amiral gemisi konumundaki yeni tableti Galaxy Tab S3'ü resmi olarak tanıttı. Galaxy Tab S3 tanıtımıyla birlikte Galaxy Tab S3 özellikleri, Galaxy Tab S3 fiyatı ve Galaxy Tab S3 çıkış tarihi de belli oldu. Daha önceden Galaxy Tab S3 ile ilgili olarak çeşitli bilgiler sızdırılmıştı. Bu bilgilerden tabletin tasarımı ve teknik özellikleriyle ilgili olan kısmının doğru çıktığını, açıklanan resmi özelliklerle kıyaslama yaptığımızda görebiliyoruz. Galaxy Tab S3, Galaxy telefonlardan alışık olduğumuz üzere cam bir arka panel ile gelecek. 9.7" boyuta, 1536x2018 çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekranlı Galaxy Tab S3 aynı zamanda dünyanın ilk HDR video oynatmayı destekleyen tableti olacak.

Galaxy Tab S3'de Snapdragon 820 işlemci kullanılıyor. Qualcomm'un yeni duyurduğu Snapdragon 835 veya önceki nesil Snapdragon 821 işlemcilerin tercih edilmemiş olması biraz dikkat çekiyor. 4 GB RAM bulunduran tabletin ses kalitesine büyük özen gösterilmiş. Bu nedenle Galaxy Tab S3 üzerine 4 adet hoparlör yerleştirilmiş.

Galaxy Tab S3'e özel bir klavye de satışa sunulacak. Bu sayede tablet kolayca bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilecek:

Galaxy Tab S3 çıkış tarihinin Mart ayı olacağı söyleniyor. Tabletin sadece WiFi destekleyen modeli Avrupa'da 679 €, WiFi + LTE destekleyen modeli ise 769 € fiyata sahip olacak. Dİlerseniz Galaxy Tab S3'ün tüm özelliklerine göz atalım:

Galaxy Tab S3 Özellikleri

Boyutlar ve Ağırlık 237.3 x 169 x 6 mm, 429 gr (WiFi) - 434 gr (WiFi+LTE) Ekran 9.7" Super AMOLED, 1536x2048 çözünürlük, HDR video oynatma İşlemci 4 çekirdekli Snapdragon 820 (2x2.15 GHz+2x1.6 GHz), Adreno 530 GPU RAM 4 GB Depolama 32 GB, 256 GB'a kadar microSD kart desteği Arka Kamera 13 MP, f/1.9, otomatik odaklama, LED flaş, 4K 30 FPS video kaydı Ön Kamera 5 MP, f/2.2, 1080p video kaydı İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat Bağlantı WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, Bluetooth, USB 3.1 Pil 6000 mAh değiştirilemez pil Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz

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