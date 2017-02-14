Samsung Galaxy Tab S3 Tablet Tasarımı, Fiyatı ve Teknik Özellikleri Sızdı

Samsung 2017 MWC'de yeni bir tablet tanıtacağının ipuçlarını vermişti. Yeni gelen bir rapor bu ipuçlarını destekliyor. Raporda Samsung Galaxy Tab S3 ve S Pen tasarımlarını görebiliyoruz.

Samsung Galaxy Tab S3 teknik özellikleri

Cihazla ilgili sızan görüntü ise aşağıdaki gibi. Henüz farklı görüntüler sızmış değil ancak çok yakında onlarında bu raporu takip edeceği söyleniyor.

9.6-inc ekran

2,048 x 1,536 piksel çözünürlük

Qualcomm snapdragon 820 SoC (1.2GHz)

4GB RAM

32GB storage

12-megapixel kamera

Android 7.0 Nougat

Rapora göre yeni tablet 9.7 inç olacak. Ayrıca 2048×1536 Super AMOLED ekran taşıyacak. Kaportasının altında bir Snapdragon 820 çekirdek taşıyacağı da belirtilen Samsung Galaxy Tab S3'ün 4GB Ram kullanacağı ve 32GB dahili depolama alanı sunacağından da bahsediliyor. 12MP arkla kamera ile gelecek olan Samsung Galaxy Tab S3, 4.7 piksel ön kameraya sahip olacak.

Bir siyah bir de gümüş rengi modelinin olacağı da söylenen tablet, 580 dolar gibi bir etiketle raflara yerleşecek. Ancak bu fiyat sadece Wi-Fi modeli için telaffuz ediliyor.

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