Samsung, Galaxy Xcover 4'ü Resmen Duyurdu

Samsung’un yeni bir Xcover akıllı telefon piyasaya süreceğine dair bazı söylentiler son zamanlarda kulislerde dolaşmaya başlamıştı. Samsung’un duyurusuyla beraber bu söylentiler nihayet resmiyet kazandı. Samsung bugün yaptığı resmi duyuru ile Galaxy Xcover 4’ün Nisan ayında raflarda yerini alacağını açıkladı. Fiziki sağlamlığıyla ün salan bu akıllı telefon serisinin yeni üyesi, tamamen sert çevre koşullarına göre tasarlandı. Aynı zamanda bu akıllı telefon suya, toza, aşırı soğuk ve sıcak hava koşullarına karşı da dirençli.

Nisan ayında piyasaya sürülecek olan Galaxy Xcover 4, IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Üstelik telefonun fiziki sağlamlığı Amerikan Ordusu MIL-STD 810G standardı ile de kanıtlanmış durumda. Bu standarda sahip olmak ise aşırı soğuk ve aşırı sıcak hava sıcaklıklarına, yoğun güneş ışığına, tuzlu suya, mekanik şoklara ve titreşimlere karşı dayanıklı olmak anlamına geliyor.

Dayanıklılığı ile ön plana çıkan Galaxy Xcover 4’ın teknik özellikleri hakkında henüz net bir bilgi mevcut değil ancak tıpkı diğer akıllı telefonlar gibi Galaxy Xcover 4 hakkında da birçok bilgi önceden sızdırıldı. Elde edilen bu gayri resmi verilere göre, Galaxy Xcover 4, 4.9 inç HD ekrana ve 1.4 GHz dört çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Android Nougat işletim sisteminin önyüklü olmasına kesin gözüyle bakılan telefonun, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Çetin arazi koşullarına göre tasarlanan bir telefonun en önemli özelliğinin kamera olması beklenir. Kamera detayları hakkında ulaşılan bilgilere göre Galaxy Xcover 4, 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olacak. Son derece pratik bir aygıt olarak gösterilen telefonunun dokunmatik ekranı, eldivenli parmakları da algılayacak. Soğuk havalarda kullanılabilecek bir telefondan da böyle bir özellik beklenirdi zaten. Samsung Galaxy Xcover 4, Nisan ayından itibaren Avrupa’da 259 avro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

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