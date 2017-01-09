Samsung Gear S, Gear S2 / Gear S3 akıllı saatinizi iPhone’unuzla eşleştirmek ve saatinizin özelliklerini, uygulamaları yönetmek için kullanabileceğiniz iOS uygulaması. Türkçe dil desteğiyle geldiğinden hem eşleştirme hem de uygulama yükleme/silme noktasında sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum.

“Samsung Gear S2 / S3, iOS uyumlu mu?” diğer deyişle “Gear S3 saatin iPhone uyumu var mı, kullanabilir miyim? sorusunun yanıtını “Evet” olarak vermek mümkün ancak tahmin edeceğiniz üzere Samsung akıllı telefonla sağlanan senkronizasyon iPhone ile tam olarak sağlanamıyor. Örneğin; iOS uygulamasında şu an için mesaj göndermek, gelen mesajı yanıtlamak mümkün değil. Gear markette akıllı saatle uyumlu uygulamaların sayısı App Store’a kıyasla bir hayli az. Temel sağlık – fitness uygulamalarını bulmanız mümkün tabii ki de ancak mevcut kullandığınız uygulamalardan farklı özellikler sunan alternatifler arayışına girdiğinizde eksikliği görüyorsunuz. Tabii ki bu sorunlar bir güncellemeyle kolaylıkla çözülebilir ki Samsung’dan bahsediyoruz.

Samsung Gear S uygulamasında Gear S2/S3 akıllı saatinizle ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Boş/kullanılabilir alan, pil seviyesi (tavsiyelerin sunulması güzel olmuş), yedekleme ve geri yükleme (Apple Watch’da yedekleme iCloud’a bağlı veya eşleştirme kaldırıldığında otomatik yedekleme yapıldığını düşündüğümüzde ayrıca bu seçeneğin yer alması çok iyi), uygulamalara ilişkin ayarlamalar (düzen, bildirimler, uygulamaya özel ayarlar, otomatik güncelleme, uygulama kaldırma her şey var), bildirimler ve Find my Gear dahil aranılan tüm özellikler Samsung Gear S uygulamasında mevcut.