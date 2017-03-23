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Samsung Gear S3'ün Üç Yeni Modeli Baselworld 2017'de Gösterilecek

Samsung Gear S3

Eğer akıllı saat teknolojilerini takip ediyorsanız, Baselworld 2017 etkinliği size yabancı gelmeyecektir. Takip etmiyorsanız da hemen anlatalım, saat üreticilerinin son koleksiyonlarını sergilediği Baselworld etkinlikleri, hem birçok markanın bir araya gelmesini hem de saat tutkunlarının meraklarını gidermek için düzenleniyor. Samsung ise Gear S3'ün 3 yeni konsept modelini bu etkinlikte kullanıcılarla buluşturacak.

Samsung popüler bir saat markası değil, ancak yüksek teknoloji ve saat tasarımını birleştirerek İsviçre standartlarına yakın ürünler çıkarmayı kafasına koymuş. Bu bağlamda Baselworld 2017'de boy gösterecek olan marka, yeni özel saat kayışları ve Gear S3'ün yeni renk seçeneklerini kullanıcılara tanıtacak.

Bu tanıtımları Samsung'un birlikte çalıştığı İsviçre merkezli lüks saat tasarımcısı Yvan Arpa gerçekleştirecek. Gear S3'ü temel alan üç yeni konsept saati tanıtacak olan Yvan Arpa, ilk bakışta Gear S3'e benzeyen, ancak geleneksel bir İsviçre yapımı saati andıran modelleri gösterecek. 

işte Samsung Gear S3'ün yeni konsept tasarımları:

Gear S3 Konsept Tasarım 1

Gear S3 Konsept Tasarım 2

Gear S3 Konsept Tasarım 3

Gear S3 Konsept Tasarım 4

Siz yeni saat tasarımlarını ve kayışları nasıl buldunuz?

Samsung Gear S3 Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı ve Özellikleri

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Yazar: - 23.03.2017

Samsung Gear S3'ün Üç Yeni Modeli Baselworld 2017'de Gösterilecek İçin Yorum Yaz

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