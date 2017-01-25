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Samsung Geçtiğimiz Yılın Son Çeyreğinde 90 Milyon Akıllı Telefon Sattı

Samsung 2016 Dördüncü Çeyrek Raporları

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2016 yılının dördüncü çeyrek raporlarını geçtiğimiz gün yayınladı. Rapor, Samsung Galaxy Note 7'nin başarısızlığına rağmen, güçlü aksesuar satışı ve Galaxy S7-S7 Edge'in satış momentumunun devam etmesi sayesinde, bu başarısızlığın üstünü örtmüş gibi görünüyor. Diğer yandan şirket, 2016 yılının son çeyreğinde kaç adet akıllı telefon sattığına dair de bazı rakamlar yayınladı.

Bir Samsung yetkilisi, yatırımcılar ve gazetecilerle yaptığı bir görüşmede, şirketin Aralık 2016'yı da kapsayan raporlarında 8 milyon tablet ve 90 milyon akıllı telefon sattığını açıkladı. Yetkili, bu yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon ve 2G telefon satışlarının büyük olasılıkla artacağını ve talebin azalmasının tablet satışlarında düşüşe neden olacağını ön gördü. Ayrıca, akıllı telefon satışlarının bu yılın ilk üç ayında yüzde 80'lere ulaşacağı belirtildi. 

Samsung'un 2017'deki akıllı telefon satış stratejisi düşük özellikli ve orta segment cihazlara bazı güzel özelliklerin eklenmesiyle ivme kazanacak gibi görünüyor. Zira bu cihazlara su ve toza dayanıklılık ve parmak izi sensörleri eklenmesi planlanıyor. İnsan düşünmeden edemiyor, Note 7 başarılı olsaydı bu rakamlar ne kadar değişirdi?

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Yazar: - 25.01.2017

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