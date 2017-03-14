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Samsung IF Tasarım Ödüllerini Topladı

samsung ödülleri topladı

2017 International Forum (IF) Design Awards ödülleri sahiplerini buldu. 70 ülkeden 5 binden fazla katılımcının başvurduğu ünlü tasarım yarışmasında, Samsung evine 49 ödülle döndü.

Türk halkının da en beğendiği marka olan teknoloji devi, 1995 yılından beri başvurduğu yarışmaya 596 ürünle katıldı. Ödüllerin 35’ini üstün ürün, 4’ünü profesyonel konsept, 7’sini iletişim, 3’ünü de ambalaj tasarımları kategorilerinde kazanan Koreli Şirket, altın kategoride ArtPC Pulse masa üstü bilgisayarı ile ödüle layık görüldü. Tasarım harikası bilgisayarın tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz:


Samsung Electronics Başkanı ve Üst Yöneticisi BK Yoon, “Bir ürünü geliştirmek kolay, tüketicinin yaşam tarzını yükseltmek zordur” diyerek, tüketicilerin hayatına renk katmak için çalıştıklarını söyledi.

Samsung’un üstün ürün ödülüne layık görülen başlıca tasarımlarını sizler için derledik:

Galaxy S7

galaxy s7

Gear S2

gear s3

AddWash Front-load Çamaşır Makinesi

samsung wash series

360Cassette Klima

samsung air solution

KS9500 SUHD TV

suhd-tc samsung

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Yazar: - 14.03.2017

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