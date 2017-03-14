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Samsung, IFA Fuarında Katlanabilir Telefonunu Tanıtabilir

Yeni yayınlanan bir habere göre, Samsung katlanabilir akıllı telefonlarla ilgi prototip cihazlarından bir ya da birkaç tanesini IFA 2017 Fuarı'nda görücüye çıkartabilir. Fuar 1-6 Eylül 2017 tarihinde Berin'de düzenlenecek.

Galaxy X olarak adlandırılan tamamen katlanabilen bu akıllı telefon serisinden hangisinin tüketiciyle bulaşacağı henüz belli değil.

Samsung'un 2016 yılından bu yana çeşitli prototipler üzerinde çalıştığı bilinmeyen bir şey değil. Samsung, kullanıcılarının gelişen teknolojiye doğru orantılı olacak yavaş yavaş bu tip cihazları kullanabilecekleri düşüncesini artık benimsemiş görünüyor. MWC 2017 Kongresinde Samsung Galaxy X serisi hiçbir ürün sergilemeyen üretecinin, IFA 2017'de boy göstereceği düşünülüyor.

Sızan haberlere göre, katlanabilen bir ekrana sahip akıllı telefon görmek için heyecanlanmadan önce, cihazın özel olarak gösterileceği ve şuan bir prototip halinde olduğu da fısıldanıyor. Samsung ise bu tip cihazlarını en yakın 2018 yılının sonunda yerleştireceğini daha önce ifade etmişti. Yani üretim tarihi için de çok heyecanlanıp, nefesimizi tutmamıza gerek yok.

Samsung Katlanabilir Telefonunu 2017'de Çıkaracak

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Yazar: - 14.03.2017

Samsung, IFA Fuarında Katlanabilir Telefonunu Tanıtabilir İçin Yorum Yaz

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