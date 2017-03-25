Samsung tarafından Android işletim sistemli cihazlar için geliştirilen internet tarayıcısı Samsung Internet Beta ile güvenli bir şekilde internete bağlanabilirsiniz.

Güvenlik ve gizliliğin ön planda olduğu Samsung Internet Beta uygulaması, Android cihazlarda daha iyi bir internet deneyimi sunmayı amaçlıyor. İnternet sitelerindeki zararlı içerikleri engelleyen bir filtre özelliği sunan uygulamada çevrimiçi gizliliğinizi korumaya yardımcı olacak iyileştirmeler sunuluyor. İnternet alışverişlerinizde ödemelerini daha güvenli bir şekilde yapabileceğiniz, videoları izlerken çeşitli görüntüleme modlarına geçiş yapabileceğiniz, 360 derece videoları izleyebileceğiniz ve çeşitli Samsung cihazları arasında daha iyi bir entegrasyon sunan Samsung Internet Beta uygulaması, bu haliyle oldukça çekici görünüyor diyebilirim.

QR kodu okuma özelliği sunan internet tarayıcısında, DuckDuckGo arama motoru desteği de sunuluyor. Eğer siz de Android cihazlarınızda hızlı ve güvenilir bir internet tarayıcısına ihtiyaç duyuyorsanız Samsung Internet Beta uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.