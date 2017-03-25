?     Geri Bildirim
Samsung Internet Beta
TamindirMobilYardımcı AraçlarSamsung Internet Beta - Android Için İnternet Tarayıcı Uygulaması

Samsung Internet Beta

Samsung Internet Beta İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Samsung Internet Beta
Samsung Internet Beta
Samsung Internet Beta
Samsung Internet Beta
Samsung Internet Beta

Android cihazlar için geliştirilen internet tarayıcısı Samsung Internet Beta ile güvenli bir şekilde internete bağlanabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Samsung tarafından Android işletim sistemli cihazlar için geliştirilen internet tarayıcısı Samsung Internet Beta ile güvenli bir şekilde internete bağlanabilirsiniz.

Güvenlik ve gizliliğin ön planda olduğu Samsung Internet Beta uygulaması, Android cihazlarda daha iyi bir internet deneyimi sunmayı amaçlıyor. İnternet sitelerindeki zararlı içerikleri engelleyen bir filtre özelliği sunan uygulamada çevrimiçi gizliliğinizi korumaya yardımcı olacak iyileştirmeler sunuluyor. İnternet alışverişlerinizde ödemelerini daha güvenli bir şekilde yapabileceğiniz, videoları izlerken çeşitli görüntüleme modlarına geçiş yapabileceğiniz, 360 derece videoları izleyebileceğiniz ve çeşitli Samsung cihazları arasında daha iyi bir entegrasyon sunan Samsung Internet Beta uygulaması, bu haliyle oldukça çekici görünüyor diyebilirim.

QR kodu okuma özelliği sunan internet tarayıcısında, DuckDuckGo arama motoru desteği de sunuluyor. Eğer siz de Android cihazlarınızda hızlı ve güvenilir bir internet tarayıcısına ihtiyaç duyuyorsanız Samsung Internet Beta uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Samsung Internet Beta için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Samsung
Samsung Internet Beta QR Kodu Okutarak İndir

Yardımcı Araçlar Popülerleri

  1. Google Play (APK)
    Google Play (APK)Android İçin Google Play Mağaza Uygulaması
  2. Aptoide
    AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
  3. Adobe Flash Player (APK)
    Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması
  4. TKGM Parsel Sorgu
    TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması
  5. Psiphon
    PsiphonAndroid için VPN Uygulaması