Samsung Internet Beta
Android cihazlar için geliştirilen internet tarayıcısı Samsung Internet Beta ile güvenli bir şekilde internete bağlanabilirsiniz.
Samsung tarafından Android işletim sistemli cihazlar için geliştirilen internet tarayıcısı Samsung Internet Beta ile güvenli bir şekilde internete bağlanabilirsiniz.
Güvenlik ve gizliliğin ön planda olduğu Samsung Internet Beta uygulaması, Android cihazlarda daha iyi bir internet deneyimi sunmayı amaçlıyor. İnternet sitelerindeki zararlı içerikleri engelleyen bir filtre özelliği sunan uygulamada çevrimiçi gizliliğinizi korumaya yardımcı olacak iyileştirmeler sunuluyor. İnternet alışverişlerinizde ödemelerini daha güvenli bir şekilde yapabileceğiniz, videoları izlerken çeşitli görüntüleme modlarına geçiş yapabileceğiniz, 360 derece videoları izleyebileceğiniz ve çeşitli Samsung cihazları arasında daha iyi bir entegrasyon sunan Samsung Internet Beta uygulaması, bu haliyle oldukça çekici görünüyor diyebilirim.
QR kodu okuma özelliği sunan internet tarayıcısında, DuckDuckGo arama motoru desteği de sunuluyor. Eğer siz de Android cihazlarınızda hızlı ve güvenilir bir internet tarayıcısına ihtiyaç duyuyorsanız Samsung Internet Beta uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 5.0 ve üzeri
- Üretici:
- Samsung
Yardımcı Araçlar Popülerleri
- Google Play (APK)Android İçin Google Play Mağaza Uygulaması
- AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
- Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması
- TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması
- PsiphonAndroid için VPN Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı