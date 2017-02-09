Samsung Katlanılabilir Akıllı Telefon Üretecek

Gelenekselleşmiş akıllı telefon üreticiliğine yenilikçi bir akım geliyor. Samsung’un üreteceğini duyurduğu katlanabilir telefonların satışı 2018’de başlayacak.

Akıllı telefon üreticisi hemen hemen her şirket, katlanabilir veya esnek telefonlarla ilgili en azından bir patent hakkının sahibidir. Samsung, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kore'de bu patenti elinde bulunduran en önemli şirketlerin başında geliyor. Hatta öyle ki USPTO’ya (Birleşik Devletler Patent ve Ticari Marka Ofisi) başvuruda bulunan Apple, LG ve Microsoft gibi şirketler, Samsung’un girişiminden sonra muhtemelen bu patentlere dayanan bir ticari ürün satışını başlatma riskini almayacaktır.

Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefonun üretimine 2017'nin son çeyreğinde, esnek bir AMOLED ekranla başlayacak. Ne yazık ki bazı teknolojik konulardan dolayı seri üretime 2018’den önce geçemeyeceklerini açıklayan şirket, yeni ürününü bu sene düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çıkaracak. Samsung daha önce de katlanabilir telefonlara gönderme yaptığı reklamlar yayınlamıştı. 2013'de yayınladığı tanıtım videosunun ardından ancak 5 sene sonra gerçeğini görebileceğimiz katlanabilir telefonları merakla bekliyoruz.





Katlanabilir modeller, daha önce tanıtılmış esnek telefonlardan çok daha akıllı, fakat üretimi de aynı oranda zor. Katlanabilir akıllı telefonların önemli bir bileşenini oluşturan PI (Polyimide) bazlı plastik kapağı üretmek artık mümkün olsa da üretim süreci henüz hazır değil. Bu plastik kaplamaların kalite gereksinimlerini karşılayacak seri üretimin sağlanabilmesi için 2018’i beklemek durumundayız.