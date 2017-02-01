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Samsung, MWC 2017'de Yeni Bir Cihaz Tanıtacak

Samsung, MWC 2017'de Yeni Bir Cihaz Tanıtacak

Galaxy Note 7 felaketinden sonra yoğurdu üfleyerek yemeye başlayan Samsung, bu ayın sonunda başlayacak MWC 2017'ye katılacağını duyurdu. Samsung bu niyetini, resmi internet sitesi üzerinde yayınladığı özel davetiye ile duyurdu. Davetiye, 26 Şubat 2017 tarihinde Samsung'un bir basın konferansı düzenleyeceğini ilan ediyor. Ayrıca görselde gizemli bir Galaxy cihazın görüntüsü yer alıyor.

Hatırlanacağı üzere Samsung geçtiğimiz haftalarda Galaxy S8 telefonunu MWC 2017'de tanıtmayacağı bilgisini paylaşmıştı. Yani bu davetiye bir Galaxy cihaz için olsa da Galaxy S8'i MWC 2017'de görmeyeceğiz. Peki tanıtılacak cihaz Galaxy S8 olmayacaksa ne olabilir?

Elimizdeki ihtimallere bakıldığında Samsung'un tanıtacağı cihazın Gear Fit Pro akıllı saat veya Galaxy Tab S3 tablet olabileceği öngörülebilir. Samsung, kısa bir süre önce Gear Fit Pro akıllı saati için telif hakları başvurusu yapmıştı. Samsung Galaxy Tab S3 ise FCC onayı almıştı. Bu nedenle bu cihazlardan biri veya ikisi birden MWC 2017'de yüzünü gösterebilir.

Samsung'un MWC 2017 için bir diğer planı da Galaxy Note 8 olabilir. Fakat bu ihtimalin bir hayli düşük bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz; çünkü Galaxy Note serisi telefonlar genel olarak Galaxy S serisi telefonlardan sonra tanıtılıyorlar. Ayrıca Note 7'den sonra Samsung'un Note 8'i çıkarmakta acele etmeyeceği de teoriler arasında.

Daha önceki sızıntılar Samsung'un Galaxy S8'i Mart sonunda veya Nisan ortasında tanıtacağını iddia ediyordu. Önümüzdeki haftalarda gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

Samsung Resmi Galaxy Note 8 Duyurusunu Yaptı

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Yazar: - 01.02.2017

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