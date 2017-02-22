Samsung, MWC 2017'de Yeni ve Yaratıcı VR Projelerini de Sunacak

Samsung Barselona'da düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde VR (sanala gerçeklik) adına geliştirdiği yeni bazı projelerini tüketicilerle buluşturacak. Projeler arasında bir masa üstü VR projesi ile akıllı telefonlar için yenilikler de var.

Masa üstü sistemler için Monitorless (monitörsüz) adı verilen bir VR projesin tanıtacak olan Samsung, diğer yeni projelerini trVRer olarak da VuildUS olarak adlandırıyor. Sistemler yeni ve geliştirilmiş bir VR set ile çalışıyor.

Bataryaların, işlemcilerin ve lenslerin bütünleşik bir şekilde tek bir gözlükte toplandığı projeler, masa üstünde monitör kullanmadan VR video ve oyunların oynanabilmesini ve görüntüler izlenebilmesini sağlıyor. Bu sistem PC'de oynatılacak olan VR görüntülerin cep telefonundan kontrolüne de imkan tanıyor. Bilinen VR kafa setlerinden daha ucuz ve hafif görünüyor.

TraVRer adı verilen yeni adı oldukça zor hafıza da kalsa da gezginler ya da dünyayı görmek isteyenler için tasarlanmış bir TV kanalı olarak tarif edilebilir. "Traveller" ve "VR" kelimelerinin bütünleşmesinden oluşan bu isim, dünyanın ünlü seyahat merkezlerinin sanal geçeklikle işlenmiş görüntü ve video kütüphanesi olarak da tanımlanabilir

VuildUS projesi de kullanıcılarının yaşadığı evlerin 360° video ve/veya görüntülerini çekerek kendilerine göre mekanları yeniden tasarlama şansı verecek bir proje. Kullanıcılar VR üzerinde kendi yaşam alanlarını yeniden tasarlayabilecekler.

Yazılışı ve okunuşu tam bir muamma olan Relúmĭno projesi de Samsung'un tanıtım listesinde en önemli projelerden biri olarak görülüyor. Proje eğlenceden çok kullanıcıların kendi hayatları ilgili köklü değişiklikler yapabilmelerine olanak verecekmiş.

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