Samsung Note 7 Felaketinden Sonra Note 8 Almak İçin Ne Sebep Var?

Beklentisi büyük olan Samsung Galaxy Note 7, büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Herkes Samsung'un Note serisinden artık vazgeçeceğini düşünürken şirkette bu gibi bir seçeneği bir süre içinde olsa ciddi olarak düşündü. Ancak vazgeçti. Şimdi herkes kafasında birçok soru işaretiyle "Samsung Galaxy Note 8 alınır mı?" diye düşünüyor.

Samsung'un Note 7 felaketinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Firmanın "Note" adını bir kenara bırakacağı ve tamamen yeni bir seri yaratacağı düşünülüyor. Fakat Samsung'un mobil bölüm başkanı D. J. Koh yaptığı bir açıklamayla Note 8 adını doğrulamıştı.

Aslında Samsung şirket karizmasını Note 7 felaketiyle çizdirmemek için elinden geleni arkasına koymadı. Bu felaketle o kadar kurumsal ve hızlı bir şeklide savaştı ki, takdir etmemek mümkün değil. Önlem olarak hemen her seçeneği son derece hızlı bir şekilde değerlendiren Samsung'un, Note 8 modellerinde aynı hataya düşmeyeceği kesin. Peki, başka bir sorun yaşar mı? Onu da zaman gösterecek.

Tüketici ne diyor?

Yapılan Pazar araştırmalarına göre çoğunluk her hangi bir sıkıntıyla karşılaşılmayacağını düşünüyor. Hatta bir çok kullanıcı Samsung'a olan güvenin kaybetmiş değil. Şirketin hızlı çözüm arayışları pek çoğunun takdirini kazanmış görünüyor.

Kullanıcılar, bir tek ürünün yaşadığı sıkıntıyı şirketin hızla çözüme bağlamasını marka bazında değerlendiriyor ve Samsung'a hala güvendiklerini ifade ediyorlar. Bu araştırmalardan çıkan sonuç telefonun hatalı bir modelinin tüm markaya mal edilemeyeceği oluyor.

Kısaca kullanıcılar, Samsung Galaxy Note 8'den beklentilerini düşürmeden bu yeni modeli heyecanla bekliyorlar. Samsung büyük bir felaketi kazanca çevirecekmiş gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?

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