Samsung, Oscar Töreninde Apple'a Çok Fena Fark Attı

"Samsung'da mı Oscar aldı?" demeyin. Elbette almadı ancak Oscar Töreni'nde 60 saniyelik kısa bir tanıtım filmi çekerek ne kadar marifetli, ne kadar güvenilir, nasıl üstün bir akıllı telefon olduğunu herkesin gözüne soktu. Ama Samsung, bunu her Oscar töreninde bir yolunu bulup yapıyor zaten.

Oscar ödülleri dağıtılmadan önce 60 saniyelik bir reklam filmi yayınlayan Samsung, filmde büyük yönetmenleri olmayan, dev prodüksiyon bütçelerine sahip olamayan insanların cep telefonları olduğunu ve hayallerini bunlarla gerçekleştirdiğinden dem vurdu. Arkasından amatör insanların çektiği onlarca harika videoyla reklamını tamamladı. Tüm bu insanların, "yapamazsın" diyenlere verdikleri tek cevabın "seyret bakalım" olduğunu vurgulayan Samsung reklam filminin mottosu "ne istersen yap" oldu.

Cep telefonları ile olağanüstü videolar çeken insanların da birer yetenek olabileceğinin vurgulandığı reklam filminde, bu hayalleri peşimde koşan kişilerin sadece bir paten, bisiklet, kay kay ve yapışkan bantlarda oluşan ekipmanlarla neler yapabildikleri gösteriliyor. Film çekme arzusunun her insanın içinde bir parça olduğunun vurgulandığı "Samsung Oscar ödülleri reklam filmi", izleyenlerin oldukça beğenisini kazandı ve alkış aldı. Bir çok izleyici birbirine "Apple'da çıkacak mı?" diye sordu ama Apple, tören için bir reklam filmi hazırlamamıştı.

Samsung daha önce de meşhur Oscar Selfie viral video ve fotoğrafıyla Oscar ödüllerine adını yazdırmıştı.

Aşağıda 60 saniyelik reklamı izleyebilirsiniz.

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