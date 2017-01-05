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Samsung, Oyun Dünyasına Samsung Odyssey ile Giriş Yaptı

Samsung, Oyun Dünyasına Dizüstü Bilgisayarı Samsung Odyssey ile Giriş Yaptı

Samsung yeni dizüstü bilgisayarı Samsung Notebook Odyssey ile oyuncuları cezbetmek istiyor. 17.3-inç ve 15.6-inç modellerle gelecek olan Samsung  Odyssey dizüstüler performanslı bir donanım sözü de veriyorlar.

Intel 7’inci nesil Core i7 işlemcilerle donatılacak olan dizüstüler, 64GB DDR4 2400MHz RAM bellek taşıyor olacaklar. 512GB SSD ve 1TB HDD ile depolama sıkıntısı yaşamayacak olan Samsung Odyssey dizüstülerden 16 inçlik olanı NVIDIA GTX1050 GPU kullanacak. 17.3 inçlik modelin GPU’sunun ne olacağı henüz net değil.

 17.3 inçlik Samsung Odyssey dizüstü oyun bilgisayarının monitörü bazı farklı ayarlara da sahip olacak. Ayrıca bu model eğimli ergonomik klavye yapısına sahip olacak. Samsung Odyssey dizüstüler son derce detaylı kişiselleştirme özellikleriyle donatılacaklar. 17.3 inç ekranlı model Thunderbolt 3 girişi, 2 adet USB 3.0 girişi, HDMI, Ethernet, kulaklık ve mikrofon girişlerine sahipken, 15.6 inç ekranlı modelde Thunderbolt 3 girişi olmayacak.

Dizüstü Bilgisayarı Samsung Odyssey

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Yazar: - 05.01.2017

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