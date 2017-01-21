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Samsung Renk Körlerine Yardımcı Olan Bir Uygulama Geliştirdi

see colors

Samsung, hazırladığı See Colors isimli yeni bir uygulama ile renk körlüğü olanlar için muhteşem bir iş başardı.

Beynimiz, çevremizdeki nesnelerden yansıyan mavi, kırmızı ve yeşil renk pigmentlerini algılıyor ve bu üç rengin kombinasyonları ile milyonlarca farklı rengi algılayabiliyor. Fakat renk körlüğü olanlar, bu renklerden bir ya da birkaçını göremiyorlar ve olması gereken renklerin çok uzağında şeyler görüyorlar. Kalıtsal bir hastalık olan ve insanın kendi kendine fark etme ihtimalinin bir hayli düşük olduğu renk körlüğü, çeşitli testler yoluyla ortaya çıkıyorsa da tedavisi mümkün olmuyor.

Samsung da bu hastalıktan şikayetçi olanlar için küçük bir uygulama geliştirerek, onların renkleri olması gibi görmelerini sağlamış. Bunun için See Colors isimli bir uygulama geliştiren şirket, bu uygulamada yaptığı testler sonucunda kullanıcının renk körlüğü olup olmadığını ya da hangi renkleri algılayamadığını tespit ediyor. Test işlemlerinin ardından bu bilgiler taranıyor ve renkler kullanıcılara bu bilgilerin ışığında gösteriliyor. Yapılan özel ayarlamalarla birlikte renk körlüğü olan kullanıcı, televizyon ekranında renkleri olması gerektiği gibi görüyor ve deneyimleyebiliyor. Bu anları gösteren videoyu hemen aşağıda görebiliceğiniz gibi uygulamayı indirerek, renk körlüğü testlerini de yapabilirsiniz. Uygulamayı kullanmak için ise aşağıdaki telefonlardan bir tanesine sahip olmanız gerektiğini de hatırlatalım:

  • Galaxy S6
  • Galaxy S6 Edge
  • Galaxy S6 Edge Plus
  • Galaxy S6 Active
  • Galaxy S7
  • Galaxy S7 Edge
  • Galaxy Note 4
  • Galaxy Note Edge
  • Galaxy Note 5
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SeeColors Android
SeeColors Android Android İçin Renk Körlüğü Testi

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Yazar: - 21.01.2017

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