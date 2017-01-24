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Samsung Resmi Galaxy Note 8 Duyurusunu Yaptı

Samsung Resmi Galaxy Note 8 Duyurusunu Yaptı

Note 7 ile teknoloji tarihinin en büyük skandallarından birine imza atan Samsung, bu telefonun mirasçısı olacak Galaxy Note 8 ile ilgili ilk resmi bilgileri paylaştı, üstelik Galaxy Note 8 çıkış tarihi ile ilgili bilgi de verildi. Hatırlancağı üzere Note 7 telefonların pilleri alev almaktaydı. Bu sorundan ötürü Samsung, Note 7 telefonları piyasadan toplatmış ve pillerini değiştirerek tekrar satışa sunmuştu. Fakat yine aynı problem baş göstermiş, pilleri değiştirilen ve güvenli olarak işaretlenen Note 7'ler de yanmaya başlamıştı. Sonuçta Samsung, Note 7 sayfasını tamamen kapatmış, üretimi durdurarak bütün Note 7'ler için para iadesi yapmıştı.

Samsung'un Note 7 felaketinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Firmanın "Note" adını bir kenara bırakacağı ve tamamen yeni bir seri adı yaratacağı varsayımlar arasındaydı8. Fakat Samsung'un mobil bölüm başkanı D. J. Koh dün yaptığı açıklama ile Note 8 adını doğruladı. Koh'un sözleri şu şekilde:

"Daha iyi, daha güvenli ve çok yaratıcı bir Note 8 getireceğim, "

D. J. Koh tam emin olmadığını da belirterek Note 8'in bu sene içinde çıkış yapabileceğini duyurdu.

Samsung, Note 7 telefonların neden patladığını da dün yayınladığı raporla açıklamıştı:

Samsung, Galaxy Note 7'nin Patlama Sebebini Açıkladı

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Yazar: - 24.01.2017

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