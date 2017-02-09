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Samsung SDI'ın Çin'deki Fabrikası Yandı!

Samsung SDI Çin Fabrikası Yandı

Samsung SDI'ı aranızda bilmeyenler varsa küçük bir hatırlatma yapalım, bu şirket geçtiğimiz dönemde patlayan Samsung Galaxy Note 7'nin pil tedarikçilerinden biriydi. Samsung'un resmi soruşturmasına göre, Note 7 pillerinde imalat hataları vardı ve bu da akıllı telefonun patlamasına veya ateş almasına neden oluyordu. Şimdi ise Samsung SDI'ın Çin'deki fabrikasının ateş aldığı konuşuluyor.

Size de bu durum ironik geliyor mu? Çin'deki Samsung SDI fabrikasının yakın zamanda ateş aldığı konuşuluyor ve durum gerçekten ciddi. Reuters'ın duyurduğu habere göre, firmanın atık için kullandığı tesisi, atılan hatalı pillerden dolayı yanmaya başladı. Neyse ki, herhangi bir can kaybı olmadı ve Samsung sözcüsü, tesisin operasyonları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını söyledi.

Tianjin İtfaiye Departmanı'nın Wuqing şubesi, çıkan yangını söndürmek için 110 itfaiye eri ve 19 kamyon gönderildiğini ifade etti. Reuters'a göre, Samsung SDI'ın önümüzdeki ay duyurulması beklenen Galaxy S8 pillerini de tedarik ettiği söyleniyor ve bu durum kulaktan kulağa yayılıyor. 

Hatırlayacak olursanız, geçtiğimiz günlerde Samsung'un Japon şirket Murata Manufacturing ile anlaştığı söylentilerini duyurmuştuk. Anlaşılan Samsung bu alanda çok büyük sıkıntılar yaşıyor ve ilerleyen dönemlerde elini sağlamlaştırmak istiyor. Hangisi doğru çıkar emin değiliz, yeter ki piller sağlam olsun.

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Yazar: - 09.02.2017

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