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Samsung Telefonlar İçin Android 7.0 Güncellemesi Başladı

Samsung Android 7.0 Nougat Güncellemesi Geldi

Samsung akıllı telefon kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği Android 7.0 Nougat güncellemesi tarihi belli oldu. Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Android 7.0 güncellemesini alacak Samsung telefonları model ve dağıtım tarihleriyle birlikte Twitter’da paylaştı.

iOS tarafında cihaz çeşitliliğinin fazla olmamasından dolayı iPhone yazılım güncellemesi dünya genelinde eş zamanlı olarak sunuluyor ancak Android telefonda durumlar biraz karışık olduğundan güncellemenin gelmesi zaman alabiliyor. Dünya genelinde en çok akıllı telefon satışı yapan Samsung, bu sorunu ister istemez yaşayanların başında geliyor. Geçtiğimiz gün Android 7.0 güncellemesini bekleyen kullanıcılar için sevindirici haber Samsung Türkiye’de Başkan Yardımcısından geldi. Twitter üzerinden güncellemeye ilişkin her gün 100’e yakın soru aldığını bu yüzden de Android 7.0 güncellemesi tarihlerini yayınlama gereği gördüğünü belirten Yeğen, ek sorular için özel mesajla kendisine ulaşabileceklerini de mesajına ekledi.

Android 7.0 Güncellemesini Alacak Samsung Telefonlar:

Listeye baktığımızda Galaxy S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge+, Note 5, A 2016 serileri ve Galaxy J serisi modellerini görüyoruz. Bu modeller için Android 7.0 güncellemesi 8 Şubat 2017 tarihi itibariyle verilmeye başlanacak.

Hangi Telefon, Ne Zaman Android 7.0 Nougat Güncellemesi Alacak?

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Yazar: - 09.02.2017

Samsung Telefonlar İçin Android 7.0 Güncellemesi Başladı İçin Yorum Yaz

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