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Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Twitter'da Sorularınızı Yanıtlıyor

Tansu Yeğen

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Samsung müşterilerinin çok hoşuna gidecek bir işe imza attı. Twitter üzerinden tüketicilerden gelen soruları cevaplayacak olan Yeğen, sıkça sorulan soruları ise hesapta paylaşıyor.

Samsung Türkiye tarafından açılan Twitter hesabında, "Bu hesap Tansu Yeğen tarafından Samsung'la ilgli soruların cevaplanması için kullanılmaktadır. Sorularınızı lütfen sadece DM'den sorunuz" ifadeleri yer alıyor. Şu aralar gündemde ise Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge'e gelecek olan Android 7.0 Nougat güncellemesi var. 

Geçtiğimiz gün Android 7.0 güncellemesini bekleyen kullanıcılar için sevindirici haber yine Tansu Yeğen'den gelmişti. Twitter üzerinden güncellemeye ilişkin her gün 100’e yakın soru aldığını bu yüzden de Android 7.0 güncellemesi tarihlerini yayınlama gereği gördüğünü belirten Yeğen, ek sorular için özel mesajla kendisine ulaşabileceklerini de mesajına eklemişti. Öyle görünüyor ki soruların fazlalığından bunun için ayrı bir hesap açılması söz konusu olmuş. 

Tansu yeğen bu akşam ise, hangi ürüne ne zaman güncelleme geleceği ve hangi ürünlerde AOD olacağı hakkında liste paylaşacağını açıkladı. 


Eğer Tansu Yeğen'e sorularınız varsa, Twitter üzerinden @SoruCevap_Sam hesabını takip edebilirsiniz. 

Samsung Telefonlar İçin Android 7.0 Güncellemesi Başladı

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Yazar: - 14.02.2017

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Twitter'da Sorularınızı Yanıtlıyor İçin Yorum Yaz

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