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Samsung Türkiye Online Satış Mağazasını Açtı

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28 Nisan’da Avrupa’da raflara yerleşecek Samsung Galaxy S8 ve S8+, Samsung’un e-ticaret sitesinden ön siparişlere başladı. Şimdilik sadece bu iki modelin satışını yapan shop.samsung.com.tr e-ticaret sitesi, yakın zamanda diğer Samsung ürünlerini de kataloğuna ekleyecek.

samsung e-ticaret

7/24 kargo takibinin yanında, 14 gün içinde iade imkanını da veren e-ticaret sitesi, müşterilerine ücretsiz kargo hizmeti de sunuyor. Galaxy S8 ve S8+ modellerini raflarda görmeden sipariş vermek isteyen kullanıcılarını düşünen teknoloji devi, ön siparişleri alınan ürünleri 24 Nisan’da sahiplerine teslim edilecek. Geçtiğimiz Şubat ayında hizmete açtığı Samsungwa.com.tr sitesinde diğer marka ürünlerin alımını da mümkün kılan Samsung, bu yeni e-ticaret sitesi üzerinden yalnızca kendi ürünlerini satışa sunacağını duyurdu.

Samsung’un yeni modelleri hakkında tüm detaylı bilgi için Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı haberimizi okuyabilirsiniz.  

Yazar: - 30.03.2017

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