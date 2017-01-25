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Samsung Türkiye'den 'Note 7'ler Neden Patladı?' Açıklaması

Samsung açıklaması

Bu yılın en büyük teknoloji felaketlerinden bir tanesi Samsung başına gelmiş ve piyasaya sürdüğü Note 7'ler patlamaya başlamıştı. Samsung Türkiye'de konuya dair yayınlanan açıklayıcı bir videoyu bizlerle paylaştı.

Samsung'un büyük umutlar beslediği Note 7'ler piyasaya sürüldükten hemen sonra patlama haberleri ile gündeme gelir olmuşlardı. Üst üste elimize ulaşan patlama haberlerinin ardından Samsung, önce telefonları değiştirme politikasına gitmiş ve Note 7 sahiplerinin ellerindeki telefonları, farklı bir batarya kullanan yine aynı model ile değiştirmişti. Bu çözüm de kar etmeyince, Samsung bütün telefonları geri çağırmıştı. 

İki gün önce Samsung, İngilizce olarak hazırladığı bir video ile patlama olayının sebebini ayrıntısıyla açıkladı ve dünyadaki Samsung sevenler ile bu videoyu paylaştı. Bugün de Samsung Türkiye, aynı videoyu "Kaliteden Asla Ödün Vermeyiz" başlığı ile kendi YouTube kanalına yükledi ve Türkçe altyazı seçeneği de sundu. Böylece Türkiye'de bu durumdan muzdarip olan ya da olayı merak eden kullanıcılar da aydınlatılmış oldu. O videoda patlamaların sebebi şöyle açıklanmıştı: "Araştırma sonuçlarına göre Note 7'nin 2 farklı patlama sebebi vardı. Patlama sebeplerinden ilki pillerin kasalarının elektrot düzeneği için çok küçük olmasıydı. Bu durumdan ötürü pil içinde kısa devre oluşuyordu ve pil ısınmaya başlıyordu. Diğer sebep ise pillerdeki negatif elektrotların başlarının pil yapısı içinde yanlış konumlandırılmış olmasıydı."

Samsung Türkiye tarafından yayınlanan o videoya ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: (Altyazı seçeneğini açmayı unutmayın.)

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Yazar: - 25.01.2017

Samsung Türkiye'den 'Note 7'ler Neden Patladı?' Açıklaması İçin Yorum Yaz

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