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Samsung, Windows'ta Parmak İzi Okuyucuyu Desteğini Arttırıyor

samsung android flow

Güney Koreli telefon üreticisi Samsung, Flow Android desteğini bütün Windows 10 tabanlı cihazlara uygun şekilde genişletmeyi planladığına dair bir açıklama yaptı. Desteğin nisan ayında yayınlanacak Geliştirici Güncellemesi ile birlikte başlayacağı da söylendi.

Samsung, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü, Windows 10 işletim sisteminin gücünü arkasına alan Galaxy TabPro S isimli tabletiyle birlikte Flow Android uygulamasını da yayınlamıştı. Bu uygulama ile birlikte Galaxy serisi telefonlarda bulunan parmak izi okuyucular yardımıyla tabletin ekran kilidi de açılabiliyordu. 

Microsoft'un Windows Hello Companion Devices Framework programı çerçevesinde geliştirilen uygulama, kullanıcılara parmak izi okuyucuları yardımıyla bilgiyarlarını da kontrol etme imkanı sunuyordu; ancak Samsung, uygulamanın sadece TabPro S ile çalışması yönünde bir kısıtlama koymuştu.

Bugün yapılan açıklamayla birlikte Flow Android uygulamasının bu sınırlamalardan kurtulacağı ve geliştirici güncellemesiyle bütün Windows 10 bilgisayarlarda kullanılabilecek hale geleceği de kesinleşmiş oldu. Böylece geliştiriciler, Bluetooth yardımıyla bilgisayarlara bağlanan Galaxy telefonların parmak izi okuyucularını, Windows 10'da geliştirdikleri kimi uygulamalar için de kullanılabilir hale geldiler. 

İndir7 MB
Samsung Flow Android
Samsung Flow Android Android için Cihaz Paylaşım Uygulaması

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Yazar: - 21.02.2017

Samsung, Windows'ta Parmak İzi Okuyucuyu Desteğini Arttırıyor İçin Yorum Yaz

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