Samsung, Yapay Zeka İçin 1 Milyar Dolar Harcayacak

Samsung'un 2000'li yılların başından beri büyümesi her geçen gün artıyor. Farklı alanlara yaptığı yatırımlar da artan şirketin, son dönemlerde gündeminde yapay zeka var. Son çıkan haberler, Samsung'un yapay zeka alanında çalışan şirketleri satın almak için yeni bir plan yaptığını gösteriyor.

Samsung'un yapay zeka üzerine çalışan şirketleri almak için 1 milyar dolar ayırdığı söyleniyor. Çıkan haberlerde ismi verilmeyen bir Samsung Electronics US yetkilisinin, Samsung'un yapay zeka şirketlerini satın almak için büyük miktarda bir parayı kenara ayırmaya karar verdiğini iddia etti.

Son zamanlarda birkaç anlaşma yapılmış olsa da, Samsung yönetimi, şirketin yapay zekaya daha fazla yatırım yapması gerektiği konusunda anlaşmaya vardı. Samsung'un bu alandaki en önemli kazanımı, geçen yıl Siri'nin yaratıcıları tarafından kurulan yapay zeka şirketi Viv Labs'in satın alınması oldu.

Bu alandaki ilerleme önümüzdeki dönemlerde hızla artacak gibi görünüyor. Şirketin Galaxy S8 ile birlikte, sanal asistanı Bixby'ı tanıtması bekleniyor. Raporlar, Bixby'ın kısa sürede bütün Samsung cihazlarına geleceğini ve böylece yapay zeka ürünlerini iyileştirmeye devam edeceğini gösteriyor.

Sizce Samsung bu alanda başarılı olur mu?

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