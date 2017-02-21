?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiSamsung, Yapay Zeka İçin 1 Milyar Dolar Harcayacak

Samsung, Yapay Zeka İçin 1 Milyar Dolar Harcayacak

Samsung

Samsung'un 2000'li yılların başından beri büyümesi her geçen gün artıyor. Farklı alanlara yaptığı yatırımlar da artan şirketin, son dönemlerde gündeminde yapay zeka var. Son çıkan haberler, Samsung'un yapay zeka alanında çalışan şirketleri satın almak için yeni bir plan yaptığını gösteriyor. 

Samsung'un yapay zeka üzerine çalışan şirketleri almak için 1 milyar dolar ayırdığı söyleniyor. Çıkan haberlerde ismi verilmeyen bir Samsung Electronics US yetkilisinin, Samsung'un yapay zeka şirketlerini satın almak için büyük miktarda bir parayı kenara ayırmaya karar verdiğini iddia etti. 

Son zamanlarda birkaç anlaşma yapılmış olsa da, Samsung yönetimi, şirketin yapay zekaya daha fazla yatırım yapması gerektiği konusunda anlaşmaya vardı. Samsung'un bu alandaki en önemli kazanımı, geçen yıl Siri'nin yaratıcıları tarafından kurulan yapay zeka şirketi Viv Labs'in satın alınması oldu.

Bu alandaki ilerleme önümüzdeki dönemlerde hızla artacak gibi görünüyor. Şirketin Galaxy S8 ile birlikte, sanal asistanı Bixby'ı tanıtması bekleniyor. Raporlar, Bixby'ın kısa sürede bütün Samsung cihazlarına geleceğini ve böylece yapay zeka ürünlerini iyileştirmeye devam edeceğini gösteriyor.

Sizce Samsung bu alanda başarılı olur mu?

Samsung Exynos 9 İşlemci Geliyor

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Fiyatı ve Renk Seçenekleri Belli Oldu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 21.02.2017

Samsung, Yapay Zeka İçin 1 Milyar Dolar Harcayacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Instagram Fenomeni 15 Aylık Bebeğe 1 Milyon Dolarlık Reklam Teklifi Geldi Instagram Fenomeni 15 Aylık Bebeğe 1 Milyon Dolarlık Reklam Teklifi Geldi İnternette her gün ilginç bir olayla karşılaşmaya alıştık, ancak bir bebeğin milyoner olduğu duyunca eminim siz de çok şaşıracaksınız.…
Microsoft, Windows 10 Redstone 3 Güncellemesini Bu Yıl İçinde Yayınlayacak Microsoft, Windows 10 Redstone 3 Güncellemesini Bu Yıl İçinde YayınlayacakMicrosoft, şu anda Nisan ayında gelecek olan Windows 10 Creators Update için son rötuşları yapıyor, ancak şirketin sonbaharda gün ışığına… Bilim İnsanları Kötü Anıları Silmenin Yolunu Buldu Bilim İnsanları Kötü Anıları Silmenin Yolunu Buldu“Eternal Sunshine of the Spotless Mind” yani diyor ki “Sil Baştan” artık mümkün. Toronto Üniversitesi Araştırmacıları, beyinde kötü…
Android'in Bir Sonraki İsmi 'Oreo' Olabilir General Mobile GM 6, MWC 2017'de Tanıtılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten