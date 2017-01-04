Samsung Yarın Yeni Cihazlar Tanıtacak, Canlı İzleyebilirsiniz

Amerika, Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2017 birçok firmanın yeni teknolojik ürünleriyle şov yapacağı bir etkinlik. Samsung da yarın yeni teknolojileriyle bu etkinlik öncesinde boy gösterecek. 5 Ocak'ta başlayacak etkinlik öncesinde firmalar bu etkinlikte görücüye çıkaracakları yeni ürünlerini duyuruyorlar. Samsung, yeni Galaxy A serisi telefonlarını da bu modaya uygun olarak etkinlik öncesinde duyurmuştu. Kullanıcılar CES 2017'de Galaxy A serisi telefonları yakından inceleyebilecekler. Fakat Samsung'un CES 2017'de sunacağı sürprizler Galaxy A serisi telefonlarla sınırlı olmayacak. Samsung, daha önceden duyurusunu yapmadığı farklı teknolojik ürünlerini yarın sabah saatlerinde düzenleyeceği özel bir etkinlik ile tanıtacak.

Samsung'un tanıtımını yapacağı cihazlar için akla ilk gelen isimler Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 olsa da bu telefonların CES 2017 öncesinde duyurulması düşük bir ihtimal. Bunun sebebi ise Samsung'un başının Note 7'den ötürü ciddi anlamda yanmış olması. Firma bu yüzden Galaxy S8 ve Note 8'de ince eleyip sık dokuyacak. Zaten Samsung Note 7 ve S7 telefonlarını geçtiğimiz sene CES etkinliğinden sonra duyurmuştu.

Samsung'un yeni tanıtacağı cihazlar muhtemelen yeni televizyon serisi ve Smart TV ile bağlantılı servisler, akıllı beyaz eşyalar veya tabletler olabilir. Yarın sabah 8-9 gibi başlayacak bu etkinlik Samsung'un YouTube kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek:

https://www.youtube.com/user/SamsungUSATube

https://www.youtube.com/user/samsungmobileusa

https://www.youtube.com/user/SamsungMobile

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