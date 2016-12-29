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Samsung Yeni Kavisli Monitörünü Duyurmak İçin CES'i Bekleyemedi

Samsung Yeni Kavisli Monitör

Samsung son yıllarda çok kaliteli monitörler üretiyor. Son ürettiği model CH711'de bunun en büyük kanıtlarından biri ve kavisli ekranıyla dikkat çekiyor. Hiçbir televizyonda görmediğimiz kadar kavisli olmasının ise iyi bir nedeni var:

CES 2017'ye çok az bir zaman kaldı ve artık günleri sayıyoruz. Bu dönemde hiç alışık olmadığımız gelişmelere de tanıklık ediyoruz. Zira üreticiler güncel duyurularına bu hızda devam ederse, CES 2017'de açıklayacak yeni bir şeyleri olmayacak. Samsung'un CH711 monitörü CES öncesi en çok dikkat çeken ürünlerden biri. Oyun için tasarlanmış bu monitör, Samsung'un "canlı ve görsel olarak etkileyici bir görüntü" anlayışını kuantum nokta teknolojisi ile birleştiren şık bir model olmasıyla dikkat çekiyor.

Şık ve beyaz gövdeli CH711, 27 inç ve 31.5 inç varyasyonlarına sahip olacak. Her iki monitör de 2,560 x 1,440 WQHD çözünürlük sunacak ve 1,800R kavise sahip. Bu kıvrımlı monitör yapısı, oyun oynayanları ve film izleyenleri epey memnun edecek:

Samsung CH711

Yeni model CH711, 2017'nin başlarında piyasaya çıkacak. Tamamen oyun amaçlı CFG70 ve işyeri odaklı CF791 de dahil olmak üzere, diğer kavisli kuantum nokta monitörleri ile CES'de gösterilecek. Kullanıcılar  olarak kavisli ekranlardan ne kadar memnunsunuz?

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Yazar: - 29.12.2016

Samsung Yeni Kavisli Monitörünü Duyurmak İçin CES'i Bekleyemedi İçin Yorum Yaz

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