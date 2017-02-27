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Samsung Yeni Oculus VR Setini Tanıttı

 Samsung Yeni Oculus VR Setini Tanıttı

MVC 2017 Kongresinde Samsung, kontrol cihazı olan ve Oculus imzalı yeni sanal gerçeklik gözlük setini tanıttı.

Yeni kontrollü bu cihaz sanal gerçeklik oyunları ve uygulamalarında kullanıcıya oldukça geniş imkanlar sunabiliyor.

VR platformunu neredeyse başından beri oldukça yakından takip eden Samsung, son teknoloji sanal gerçeklik gözlülük setini tanıttı. Bu set, küçük bir kontrol kumandası vasıtasıyla kullanılıyor ve sanal gerçekliğin hakkını kullanıcıya daha iyi verebiliyor.

Samsung Gear Controller adı verilen küçük cihaz ve bir touch pad, sezgisel refleksleri oldukça başarılı olarak gözlük seti ile bütünleştirebiliyor. Tek elle VR setine komut verilebilecek şekilde düzenlenmiş olan Samsung Gear Controller, oyunlarda silah tetikleme, hedef belirleme, nişan alma ve ateş edebilme gibi özelliklere sahip. Son derece ergonomik olan ve avuç içine rahatlıkla oturan Samsung Gear Controller, oyun esnasında oyuncunun ortana daha kolay konsantre olabilmesine de olanak veriyor. Touch Pad ise oyunlarda yön belirlemeye yarıyor.

Samsung tanıtım esnasında şimdilik sınırlı sayıda komutalar algılayabilen Samsung Gear Controller'ın yakında 70 kadar farklı komuta cevap verebilecek modellerinin yakında satışa çıkacağını da açıkladı. Bu gerçekleştiğinde Samsung Gear Controller 550'den fazla VR uygulamasıla uyumlu olabilecek.

Samsung Gear VR İçin Kontrolör Geliştiriyor Olabilir

Samsung Gear VR ile Alışılmadık Bir Naklen Yayın Gerçekleştirildi

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Yazar: - 27.02.2017

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