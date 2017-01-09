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Samsung’dan Su Geçirmez Hoparlör ve Portatif Yazıcı Geldi

Su Geçirmez Hoparlör ve Portatif Yazıcı

Samsung’dan tüm ürünleriyle uyumlu olan 2 ürün CES 2017’de dikkat çekti. 30 saat boyunca kesintisiz müzik çalabilen hoparlör ve kablosuz portatif mini yazıcı cep telefonum benim her şeyim diyenler için ideal.

Samsung’un CES 2017’de tanıttığı Galaxy A ailesi için özel olarak tasarladığı bu iki cihaz cep telefonları ile daha çok iş yapmak isteyenler için ideal.

148.4 x 79 x 25.1mm Level Box Slim hoparlörler tamamen su geçirmez olduklarından yazın havuz başında ya da plajda oldukça kullanışlı olabilir. Hoparlörler 1 metrelik derinlikte 30 dakika su sızdırmadan kullanılabiliyorlar. 8W gücündeki bu hoparlörler 2.600 mAh kapasiteli bataryaya sahipler, bu da tam 30 saat kesintisiz müzik demek.

Su Geçirmez Hoparlör ve Portatif Yazıcı

Hoparlörler bir yana, Samsung Image Stamp kablosuz teknolojisiyle telefonlarınızdaki fotoğrafları tarıyor ve seçtiklerinizin çıktılarını almanızı sağlayabiliyor. Diğer mobil yazıcıların 3.2!lik oranına karşılık Image Stamp 16:9 oranını da destekliyor. Çıktısı alınan fotoğrafın köşesine de resimle çıktıyla ilgili sağlayacağınız her hangi bir bilgisi QR kodu olarak ekleyebiliyor. 

 Samsung Galaxy A3, A5 ve A7'nin Özellikleri Resmi Olarak Açıklandı

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Yazar: - 09.01.2017

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