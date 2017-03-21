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Samsung'un Başına Kim Geçecek?

samsung genel merkez

Samsung'un başkanı Lee Kun-hee, 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonrasında yatalak hale gelmiş ve şirkette veraset tartışmaları başlamıştı. O günden bu yana başkan yardımcılığı koltuğunda oturan Lee Jae-yong tarafından yönetilen şirketin geleceğinde yöneticilik koltuğuna kimin oturacağı tartışmaları da son buldu. 

Hale Lee Kun-hee'nin oğlu Lee Jae-yong tarafından yönetilmeye devam edilen Samsung'da, Kun-hee'nin eşi ve Jae-yong'un annesi olan Hong Ra-hee'nin önümüzdeki dönemde başa geçebileceği ortaya çıktı. Halihazırda şirketin yüzde 0.77'lik hisseine sahip olan ve Kore yasalarına göre mirasda da hakkı bulunan Hong Ra-hee'nin görevi devralacağı söylendi. Yasal işlemlerin ardından Samsung Electronics'in yüzde 3.54 ve Samsung Sigorta'nın yüzde 20 hissesi yeni başkana geçecek. Ayrıca teknoloji devinin %50'lik hissesi de hala Lee Kun-hee'nin üç çocuğunda bulunuyor. 

Yasalar, çocuklardan ziyade eşlere daha büyük hisseler sunduğundan, devir teslim yapıldığunda Ra-hee, Samsung'un en büyük hissedarı konumuna da gelecek. Miras paylaşımından sonra bu hisselerinin ederinin 3.57 milyar dolar seviyesine ulaşması da bekleniyor. 

Tüm bu değişikliğin, halihazırda yönetim görevini devam ettiren Lee Jae-yong'un tutuklanmasından sonra ortaya çıktığı da söylendi. Rüşvet, zimmete para geçirme ve yurtdışındaki varlıkların gizlenmesi suçlarıyla yargılanmaya devam eden Jae-yong, dava sürecinin devam etmesi sebebiyle gün yüzüne çıkmıyor. Davanın üç ay içerisinde tamamlanması ve kararın verilmesi düşünülüyor. 

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Yazar: - 21.03.2017

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