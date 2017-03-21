Samsung'un Başına Kim Geçecek?

Samsung'un başkanı Lee Kun-hee, 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonrasında yatalak hale gelmiş ve şirkette veraset tartışmaları başlamıştı. O günden bu yana başkan yardımcılığı koltuğunda oturan Lee Jae-yong tarafından yönetilen şirketin geleceğinde yöneticilik koltuğuna kimin oturacağı tartışmaları da son buldu.

Hale Lee Kun-hee'nin oğlu Lee Jae-yong tarafından yönetilmeye devam edilen Samsung'da, Kun-hee'nin eşi ve Jae-yong'un annesi olan Hong Ra-hee'nin önümüzdeki dönemde başa geçebileceği ortaya çıktı. Halihazırda şirketin yüzde 0.77'lik hisseine sahip olan ve Kore yasalarına göre mirasda da hakkı bulunan Hong Ra-hee'nin görevi devralacağı söylendi. Yasal işlemlerin ardından Samsung Electronics'in yüzde 3.54 ve Samsung Sigorta'nın yüzde 20 hissesi yeni başkana geçecek. Ayrıca teknoloji devinin %50'lik hissesi de hala Lee Kun-hee'nin üç çocuğunda bulunuyor.

Yasalar, çocuklardan ziyade eşlere daha büyük hisseler sunduğundan, devir teslim yapıldığunda Ra-hee, Samsung'un en büyük hissedarı konumuna da gelecek. Miras paylaşımından sonra bu hisselerinin ederinin 3.57 milyar dolar seviyesine ulaşması da bekleniyor.

Tüm bu değişikliğin, halihazırda yönetim görevini devam ettiren Lee Jae-yong'un tutuklanmasından sonra ortaya çıktığı da söylendi. Rüşvet, zimmete para geçirme ve yurtdışındaki varlıkların gizlenmesi suçlarıyla yargılanmaya devam eden Jae-yong, dava sürecinin devam etmesi sebebiyle gün yüzüne çıkmıyor. Davanın üç ay içerisinde tamamlanması ve kararın verilmesi düşünülüyor.

Samsung'un Başkan Yardımcısı Jay y. Lee Rüşvet Vermekten Tutuklandı

Samsung Galaxy S8 Böyle Görünecek!