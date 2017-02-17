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Samsung'un Başkan Yardımcısı Jay y. Lee Rüşvet Vermekten Tutuklandı

Samsung'un Genel Müdürü Jay y. Lee Rüşvet Vermekten Tutuklandı

Patlayan bataryalardan sonra Güney Kore’ tarihinin en büyük rüşvet skandalını yaşayan teknoloji devi Samsung'un siciline bir leke daha eklendi. Devlet Başkanı Park Geun-hye’i koltuğundan eden rüşvet skandalında son olarak Samsung Genel Yönetici Vekili Jay Y. Lee’de tutuklandı. 

Samsung’un CEO vekiline yöneltilen suçlama, Devlet başkanının hapisteki baş danışmanına 16 milyon Euro'luk bir rüşvet vermesi olarak manşetlere yansımıştı. Jay Y. Lee uzun süren ve saatlerce devam eden sorgulama ve soruşturmalar sonunda rüşvet ve nüfuzu kötüye kullanma skandalında rol aldığı iddiasıyla tutuklandı. Bu hareketiyle Lee, Güney Kore Hükümeti'nin Samsung’un iki firmasının birleşmesine hissedarların reddine rağmen izin verdiği iddia ediliyordu.

Samsung’un CEO'su olmasına kesin gözüyle bakılan Lee, söz konusu skandalla ilgili olarak geçtiğimiz hafta da 22 saatlik bir sorgulamadan geçirilmişti.

Hikaye burada bitmiyor, Samsung üst düzey yönetimden 3 önemli ismin daha rüşvet skandalından dolayı hapis cezasına çarptırılabileceği de gelen haberler arasında.

Samsung 'Bize Güvenin' Mesajı Veriyor

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Yazar: - 17.02.2017

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